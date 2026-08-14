Nach Traumstart: Rückschlag für Braunschweig

SID 14.08.2026 • 20:25 Uhr Zum Auftakt siegt Braunschweig in Magdeburg 6:1. Eine Woche später folgt die kalte Dusche.

Eintracht Braunschweig ist nach dem Traumstart in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga hart gelandet. Eine Woche nach dem furiosen 6:1 beim 1. FC Magdeburg verlor die Eintracht ihr erstes Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag mit 0:1 (0:1), von der Spielfreude des Auftaktsieges war nur noch wenig zu sehen.

Bochum zeigte sich hingegen nach dem ernüchternden 0:1 gegen Hertha BSC verbessert, Stürmer Philipp Hofmann (18.) erzielte im Stadion an der Hamburger Straße das entscheidende Tor für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler. Beide Teams haben nach zwei Spieltagen drei Punkte auf dem Konto.

Bochums Hofmann erzielt Tor des Tages

Braunschweig war eine Viertelstunde lang überlegen, dann traf Bochum mit dem ersten ernsthaften Angriff. Anschließend versäumte es der VfL jedoch, bei Chancen von Hofmann (30.) und Berkan Taz (31.) frühzeitig zu erhöhen. Das ermöglichte den Gastgebern, nach der Pause auf den Ausgleich zu drängen – allerdings vergeblich.