Nach Traumstart: Rückschlag für Braunschweig

Eintracht Braunschweig ist nach dem Traumstart in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga hart gelandet. Eine Woche nach dem furiosen 6:1 beim 1. FC Magdeburg verlor die Eintracht ihr erstes Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag mit 0:1 (0:1), von der Spielfreude des Auftaktsieges war nur noch wenig zu sehen.
Braunschweig-Dämpfer nach Traumstart
Bochum zeigte sich hingegen nach dem ernüchternden 0:1 gegen Hertha BSC verbessert, Stürmer Philipp Hofmann (18.) erzielte im Stadion an der Hamburger Straße das entscheidende Tor für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler. Beide Teams haben nach zwei Spieltagen drei Punkte auf dem Konto.
Bochums Hofmann erzielt Tor des Tages
Braunschweig war eine Viertelstunde lang überlegen, dann traf Bochum mit dem ersten ernsthaften Angriff. Anschließend versäumte es der VfL jedoch, bei Chancen von Hofmann (30.) und Berkan Taz (31.) frühzeitig zu erhöhen. Das ermöglichte den Gastgebern, nach der Pause auf den Ausgleich zu drängen – allerdings vergeblich.
Zu harmlos präsentierte sich Braunschweig nach dem Torfestival von Magdeburg, bei dem der Gladbacher Leihstürmer Jan Urbich doppelt getroffen hatte. Jean-Manuel Mbom (82.) war für Bochum dem zweiten Tor näher als die Eintracht dem 1:1.