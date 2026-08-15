Keine Tore im Südwest-Derby! Kaiserslautern-Star Skyttä muss unter Tränen raus

SPORT1 15.08.2026 • 22:31 Uhr Der KSC verliert Torjäger Moritz Broschinski schon vor der Pause. In Kaiserslautern findet sich kein Sieger. Naatan Skyttä erlebt einen bitteren Abend.

Zweites Spiel, zweite Nullnummer: Der 1. FC Kaiserslautern wartet nach einem 0:0 im Südwestderby gegen den Karlsruher SC weiter auf sein erstes Tor der neuen Zweitliga-Saison. Die 49.327 Fans auf dem ausverkauften Betzenberg sahen zwar ein hitziges Duell, fußballerische Klasse war aber Mangelware.

Kaiserslautern begann eine Woche nach dem 0:0 beim VfL Wolfsburg engagiert und hatte auch die erste Chance – Mergim Berisha traf aber nur das Außennetz (22.). In der Folge steigerte sich der KSC und hatte bis zur Pause die klareren Gelegenheiten.

Kaiserslautern verliert Naatan Skyttä

Bitter für beide Teams: Sowohl FCK-Mittelfeldspieler Naatan Skyttä als auch Karlsruhes Stürmer Moritz Broschinski, der beim 2:1 zum Auftakt gegen Arminia Bielefeld doppelt getroffen hatte, mussten schon vor dem Seitenwechsel angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Ausfall von Skyttä wiegt schwer: Der Finne zählt bei Kaiserslautern zu den absoluten Leistungsträgern. Skyttä hatte sich im Mittelfeld bei einem Zweikampf mit Marcel Franke verletzt und blieb anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Anschließend versuchte er, das Spiel fortzusetzen, was nicht möglich war.

Der Finne setzte sich auf den Rasen, zog sein Trikot über das Gesicht und musste noch vor der Pause ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler verließ unter Tränen den Platz, für Skyttä kam Ibrahim Kanaté ins Spiel (44.). Auch auf dem Weg in die Katakomben wirkte der 24-Jährige untröstlich.

Kaiserslautern droht somit der nächste schmerzhafte Ausfall. Torjäger Ivan Prtajin fehlt den Pfälzern schon seit Ende Januar aufgrund eines Achillessehnenrisses, ein Skyttä-Ausfall würde Kaiserslautern hart treffen. Der Finne hatte in der vergangenen Saison 2025/26 neun Tore und fünf Assists beigesteuert.

Auch im zweiten Durchgang lebte die Begegnung vor allem von der Spannung. Am Ende blieb es beim Remis, damit hat der FCK zumindest keines der vergangenen fünf Derbys gegen Karlsruhe verloren.

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