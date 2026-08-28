Osnabrück gewinnt vor Bayern-Spiel in Bochum

SID 28.08.2026 • 20:25 Uhr Das Team von Trainer Timo Schultz gewinnt am dritten Spieltag eine umkämpfte Partie beim VfL Bochum.

Der VfL Osnabrück hat vor dem Pokalkracher gegen Titelverteidiger Bayern München seine ersten Punkte der Zweitliga-Saison eingefahren. Das Team von Trainer Timo Schultz gewann am dritten Spieltag eine umkämpfte Partie beim VfL Bochum 1:0 (1:0) und holte sich Selbstvertrauen für die Begegnung gegen den Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Ismail Badjie (4.) traf früh für die Gäste, die im neunten Pflichtspiel-Duell mit Bochum erstmals gewannen. Für Bochum war es derweil nach dem 0:1 gegen Hertha BSC schon die zweite Heimniederlage der Saison.