Der VfL Osnabrück hat vor dem Pokalkracher gegen Titelverteidiger Bayern München seine ersten Punkte der Zweitliga-Saison eingefahren. Das Team von Trainer Timo Schultz gewann am dritten Spieltag eine umkämpfte Partie beim VfL Bochum 1:0 (1:0) und holte sich Selbstvertrauen für die Begegnung gegen den Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).
Osnabrück gewinnt vor Bayern-Spiel in Bochum
Das Team von Trainer Timo Schultz gewinnt am dritten Spieltag eine umkämpfte Partie beim VfL Bochum.
Adrian Beck (r.) hatte mehrfach Pech
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Ismail Badjie (4.) traf früh für die Gäste, die im neunten Pflichtspiel-Duell mit Bochum erstmals gewannen. Für Bochum war es derweil nach dem 0:1 gegen Hertha BSC schon die zweite Heimniederlage der Saison.
Osnabrück erwischte einen Auftakt nach Maß, als Badjie den Ball aus etwa 16 Metern ins lange Eck schlenzte. In der Folge blieben die mit zwei Niederlagen gestarteten Gäste die gefährlichere Mannschaft und hatten Pech, als ein Schuss von Adrian Beck (34.) erst den rechten und dann den linken Pfosten touchierte. Wenig später traf Beck dann ins Netz, stand aber im Abseits. Nach der Pause erhöhte Bochum den Druck.