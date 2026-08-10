Freiburg: Wechsel nach ewiger Leidenszeit

SID 10.08.2026 • 16:37 Uhr Jahrelang warf Kyereh eine schwere Verletzung zurück, nun wechselt der 30-Jährige aus Freiburg zum Zweitliga-Aufsteiger.

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Daniel-Kofi Kyereh als Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Der 30-Jährige kommt ablösefrei vom SC Freiburg, mit VfL-Trainer Timo Schultz hat der 18-malige ghanaische Nationalspieler bereits beim FC St. Pauli zusammengearbeitet.

„Insbesondere in seiner Zeit beim FC St. Pauli war er einer der herausragenden Offensivspieler der 2. Bundesliga“, sagte Osnabrücks Technischer Direktor Daniel Latkowski über den Neuzugang, der nach einem Kreuzbandriss 2023 eine lange Leidenszeit durchstehen musste. Er fehlte 1146 Tage lang und feierte dann ein emotionales Comeback. Zuletzt sammelte er bei der zweiten Mannschaft der Freiburger in der Regionalliga Spielpraxis.