Pleite in Magdeburg: Kiel weiter sieglos

SID 30.08.2026 • 15:23 Uhr Die Mannschaft von Trainer Tim Walter agiert lange überlegen - und verliert dennoch.

Der Fehlstart von Holstein Kiel in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga ist perfekt. Beim 1. FC Magdeburg kassierte das Team von Trainer Tim Walter am Sonntag trotz langer Überlegenheit und zahlreicher Chancen eine 0:2 (0:0)-Pleite. Nach zwei 2:2-Remis zum Auftakt ist Holstein weiter sieglos.

Magdeburgs Mateusz Zukowski (72.) und Luka Hyryläinen (81.) brachten den Kielern die Niederlage bei. Die Mannschaft von Coach Petrik Sander feierte ihren zweiten Erfolg in Serie. Nach der 1:6-Pleite zum Saisonbeginn gegen Eintracht Braunschweig hatte Magdeburg in der Vorwoche 3:0 beim VfL Osnabrück gewonnen.

Die erste Großchance der Partie am Sonntag verbuchte Kiel. Mittelstürmer Phil Harres (24.) lupfte den Ball über Magdeburgs herausstürmenden Torwart Dominik Reimann, verfehlte jedoch das Tor.

VAR nimmt Kieler Elfmeter zurück

Aber auch nachdem Schiedsrichter Jarno Wiedefeld (30.) einen vermeintlichen Foulelfmeter infolge einer VAR-Entscheidung zurücknahm, blieben die Gäste gefährlich. Kurz vor der Pause prüfte Harres (41.) Reimann aus der Drehung – die bis dato beste Gelegenheit der Partie.