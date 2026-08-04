Pyro: 382.200 Euro Geldstrafe für Hannover

SID 04.08.2026 • 16:08 Uhr Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilt 96 wegen Verstößen in zwei Fällen.

Zweitligist Hannover 96 ist wegen des Einsatzes von Pyrotechnik durch seine Anhänger mit einer hohen Geldstrafe belegt worden.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Verein wegen zweier Verstöße zu einer Zahlung in Höhe von insgesamt 382.200 Euro. Hannover hat gegen beide Urteile Einspruch eingelegt.

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