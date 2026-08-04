Pyro: 382.200 Euro Geldstrafe für Hannover

Zweitligist Hannover 96 ist wegen des Einsatzes von Pyrotechnik durch seine Anhänger mit einer hohen Geldstrafe belegt worden.
Pyro: Hohe Geldstrafe für Hannover
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilt 96 wegen Verstößen in zwei Fällen.
Hannoveraner Fans im Niedersachsen-Derby
© picture-alliance/SID/Noah Wedel
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Verein wegen zweier Verstöße zu einer Zahlung in Höhe von insgesamt 382.200 Euro. Hannover hat gegen beide Urteile Einspruch eingelegt.
2. Bundesliga: Hannover-Fans zündelten im Derby
Im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig hatten Hannoveraner Fans im vergangenen März mehrfach Pyrotechnik eingesetzt, wodurch sich auch der Anpfiff der zweiten Halbzeit verzögert hatte. Auch in der Partie von 96 beim 1. FC Magdeburg Ende Januar war es zu einer längeren Unterbrechung gekommen.
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