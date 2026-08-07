Nach Skandalspiel: DFB bestätigt Strafe für Dynamo Dresden

SID 07.08.2026 • 16:13 Uhr Die Dresdner scheitern mit ihrem Einspruch und müssen im ersten Heimspiel der neuen Saison auf einen Teil ihrer Fans verzichten.

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Einspruch des Zweitligisten Dynamo Dresden abgewiesen. Der Verein muss unter anderem seine Stehblöcke K1 bis K5 während des ersten Heimspiels der neuen Saison am 16. August gegen Darmstadt 98 schließen. Das bestätigte der DFB am Freitag. Außerdem gelten für die nächsten Duelle mit Hertha BSC besondere Vorgaben.

Dynamo hatte zunächst gegen die Einzelrichterentscheidung vom 20. Mai, dann auch gegen das Urteil des Sportgerichts vom 5. Juni Einspruch eingelegt und war damit noch eine Instanz höher vor das Bundesgericht gezogen – ohne Erfolg. Das Urteil bezieht sich auf das „Skandalspiel“ gegen die Hertha am 4. April.

Fan-Krawalle gegen Hertha: Dynamo muss Blöcke schließen

Dort war es zu massiven Ausschreitungen gekommen, weil Fans unter anderem aus dem Dresdner K-Block in Richtung Gästeblock gestürmt waren und Pyrotechnik in diesen geschossen hatten. Das Spiel war zwischenzeitlich für 19 Minuten unterbrochen. Die Berliner waren ihrerseits mit einer Strafe von 152.000 Euro belegt worden.

„Das Beschießen von Menschen mit Feuerwerkskörpern kann nicht ansatzweise hingenommen werden“, sagte der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, Oskar Riedmeyer, zu dem finalen Urteil: „Ebenso stellt das massenhafte Betreten des Innenraums, das eine Fortsetzung des Spiels unmöglich macht, einen Eingriff in den Wettbewerb dar, der unter allen Umständen verhindert werden muss.“