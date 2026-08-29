Reese glänzt bei doppeltem VfL-Comeback

SID 29.08.2026 • 14:59 Uhr Trotz zweier Rückstände gewinnt der VfL sein Auswärtsspiel in Karlsruhe. Neuzugang Reese spielt erneut eine entscheidende Rolle.

Zweimal zurückgelegen, dennoch gewonnen: Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg kommt in der 2. Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt. Angeführt vom Doppeltorschützen Fabian Reese feierte der Absteiger mit dem 5:2 (3:2) im Topspiel beim Karlsruher SC den zweiten Sieg hintereinander.

Mit nun sieben Punkten bleiben die Wölfe Spitzenreiter Hertha BSC auf den Fersen, Karlsruhe kassierte am dritten Spieltag dagegen die erste Niederlage.

Schon in der ersten Halbzeit kracht es beim Wolfsburg-Spiel

Der KSC begann stark und legte durch Shio Fukuda (7.) und Marvin Wanitzek (12.) gleich zwei Mal vor. Doch der VfL ließ sich in einer flotten Partie nicht beirren und kam dank Reese zwei Mal zurück. Den Kopfballtreffer von Alexander Bernhardsson (10.) bereitete der Neuzugang vor, dann traf er mit einem Schuss aus rund 25 Metern selbst (28.).

Vinicius Souza (45.+2) sorgte mit dem Treffer zum 3:2 für den Schlusspunkt einer fulminanten ersten Halbzeit. VfL-Kapitän Hauke Wahl nach einem Reese-Eckball (88.) und Reese per Abstauber (90.+5) entschieden das Spiel in der Schlussphase.