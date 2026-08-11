"Rohes Spiel": Zwei Spiele Sperre für Magdeburger Bockhorn

SID 11.08.2026 • 17:12 Uhr Der Verteidiger Herbert Bockhorn flog beim bitteren Saisonauftakt früh vom Platz.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg muss vorerst ohne seinen Abwehrspieler Herbert Bockhorn auskommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Bockhorn nach einem Platzverweis für zwei Spiele. Der Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig war für den 31-Jährigen bereits in der 32. Minute beendet, er sah wegen „rohen Spiels“ die Rote Karte.