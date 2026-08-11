"Rohes Spiel": Zwei Spiele Sperre für Magdeburger Bockhorn

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg muss vorerst ohne seinen Abwehrspieler Herbert Bockhorn auskommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Bockhorn nach einem Platzverweis für zwei Spiele. Der Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig war für den 31-Jährigen bereits in der 32. Minute beendet, er sah wegen „rohen Spiels“ die Rote Karte.
Sperre für Zweitliga-Profi fix
Der Verteidiger Herbert Bockhorn flog beim bitteren Saisonauftakt früh vom Platz.
Herbert Bockhorn sah gegen Braunschweig Rot
© IMAGO/Christian Schroedter
Damit wird Bockhorn in den Zweitliga-Partien beim VfL Osnabrück (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) und gegen Holstein Kiel (30. August) fehlen. Der Start in die neue Saison lief für Magdeburg ohnehin bescheiden. Gegen Braunschweig verlor der Vorjahres-14. 1:6 (0:4). Bis zum Platzverweis Bockhorns hatte der FCM bereits drei Tore kassiert. Für den Moment ist das Team von Trainer Petrik Sander Tabellenschlusslicht.