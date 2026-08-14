Spätes Comeback: Kiel verdirbt Rapps Rückkehr mit St. Pauli

SID 14.08.2026 • 20:30 Uhr Marcel Rapp erlebt ein emotionales Wiedersehen in Kiel. Den Sieg gibt St. Pauli spät aus der Hand.

Marcel Rapp und der Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli haben beim Wiedersehen mit Holstein Kiel ihren ersten Saisonsieg in der 2. Liga knapp verpasst. Der Trainer führte seine neue Mannschaft am Freitag zu einem aufgrund des Spielverlaufs enttäuschenden 2:2 (2:0) bei seinem Ex-Verein – er hatte Kiel bis zum Februar 2026 viereinhalb Jahre lang betreut und in die Bundesliga geführt.

Beim Führungstor der Hamburger durch Martijn Kaars (32.) war viel Glück dabei, der Ball rollte dem niederländischen Stürmer nach einem Abpraller in den Lauf. Auch einer VAR-Überprüfung auf Abseits hielt der Treffer stand. Zum Auftakt hatte St. Pauli bereits gegen die SpVgg Greuther Fürth nur 1:1 gespielt.

St. Pauli verspielt Zwei-Tore-Führung

Kaars hätte schon unmittelbar nach dem Anpfiff treffen müssen. Er stand in der zweiten Minute allein vorm Kieler Torhüter Timon Weiner, der lange wartete und dann parierte. Eine halbe Stunde später machte Kaars es deutlich überlegter. Taichi Hara legte nach einer Balleroberung noch vor der Pause nach (45.+3).