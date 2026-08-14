Spätes Comeback: Kiel verdirbt Rapps Rückkehr mit St. Pauli

Marcel Rapp und der Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli haben beim Wiedersehen mit Holstein Kiel ihren ersten Saisonsieg in der 2. Liga knapp verpasst. Der Trainer führte seine neue Mannschaft am Freitag zu einem aufgrund des Spielverlaufs enttäuschenden 2:2 (2:0) bei seinem Ex-Verein – er hatte Kiel bis zum Februar 2026 viereinhalb Jahre lang betreut und in die Bundesliga geführt.
Kiel verdirbt Rapps Rückkehr
Beim Führungstor der Hamburger durch Martijn Kaars (32.) war viel Glück dabei, der Ball rollte dem niederländischen Stürmer nach einem Abpraller in den Lauf. Auch einer VAR-Überprüfung auf Abseits hielt der Treffer stand. Zum Auftakt hatte St. Pauli bereits gegen die SpVgg Greuther Fürth nur 1:1 gespielt.
St. Pauli verspielt Zwei-Tore-Führung
Kaars hätte schon unmittelbar nach dem Anpfiff treffen müssen. Er stand in der zweiten Minute allein vorm Kieler Torhüter Timon Weiner, der lange wartete und dann parierte. Eine halbe Stunde später machte Kaars es deutlich überlegter. Taichi Hara legte nach einer Balleroberung noch vor der Pause nach (45.+3).
Die Kieler hatten zum Saisonstart bei Darmstadt 98 (2:2) eine Zwei-Tore-Führung verspielt – diesmal kamen sie selbst nach einem 0:2 zurück. Sie waren gleichwertig, aber immer wieder brachte ein Abwehrspieler von St. Pauli bei guten Abschlussgelegenheiten noch ein Bein dazwischen. Der Anschlusstreffer durch Phil Harres (56.) brachte dann neuen Mut, Jonas Therkelsen (88.) gelang noch der Ausgleich.