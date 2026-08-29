Squadra Azzurra für Nürnbergs Zoma? Mancini "beobachtet mich"

SID 29.08.2026 • 23:10 Uhr Der 22-Jährige überzeugt in der ersten Wochen der neuen Saison - und darf sich Hoffnungen auf die Nationalmannschaft machen.

Shootingstar Mohamed Ali Zoma vom 1. FC Nürnberg darf sich Hoffnungen auf eine Berufung für die italienische Fußball-Nationalmannschaft machen. Wie der Stürmer des Zweitliga-Tabellenführers nach dem 4:1 (3:0) gegen Arminia Bielefeld am Sky-Mikrofon erklärte, habe es jüngst ein Gespräch mit Nationaltrainer Roberto Mancini gegeben.

„Er hat gesagt, er beobachtet mich. Ich soll so weitermachen und dann werden wir sehen, ob er mich nominiert“, sagte Zoma. Die nächste Länderspielphase steht im September und Oktober an, Mancini startet dann in seine zweite Amtszeit bei der Squadra Azzurra.

Zoma (22) steht bei vier Treffern in drei Ligapartien in dieser Saison. Sportvorstand Joti Chatzialexiou hatte während der Begegnung verraten, dass der umworbene Stürmer beim FCN bleiben wird. „Deadline Day ist für uns heute, was Momo angeht. Wir werden ihn nicht weggeben“, sagte Chatzialexiou bei Sky. Zoma selbst erklärte, er habe viele Angebote gehabt: „Sie haben entschieden, dass ich besser noch ein Jahr hierbleibe. Ich habe das akzeptiert. Ich fühle mich gut.“