St. Pauli: Langjähriger Kapitän Irvine wechselt nach Japan

SID 05.08.2026 • 11:29 Uhr Der Australier sucht eine neue Herausforderung. Die Hamburger brauchen einen Nachfolger in der Kapitänsrolle.

Der FC St. Pauli und sein langjähriger Kapitän Jackson Irvine gehen künftig getrennte Wege. Wie der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch bekannt gab, schließt sich der australische Fußball-Nationalspieler mit sofortiger Wirkung dem japanischen Erstligisten Cerezo Osaka an. Über die Ablösesumme wurde von beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

„Jackson ist nach seiner Rückkehr von der WM mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Wechsel nach Japan zu realisieren. Nach intensiven Gesprächen haben wir diesem Wunsch entsprochen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann: „Wir danken Jacko für den Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm sowie seiner Familie für die Zukunft alles Gute.“

Irvine wünschte sich Wechsel

Marcel Rapp, nach dem Aus von Alexander Blessin neuer Trainer der Hamburger, muss nun einen neuen Kapitän für sein Team finden. Irvine hatte das Amt seit 2022 innegehabt. Nach dem Abstieg im Frühsommer hatte Irvine noch erklärt, auch in der kommenden Zweitliga-Saison für St. Pauli auflaufen zu wollen. Anschließend spielte er eine ordentliche Weltmeisterschaft und erreichte mit Australien das Sechzehntelfinale.

Im vergangenen Sommer hatte die lange gute Beziehung zwischen dem Verein und Irvine erstmals Risse offenbart. Die öffentliche Haltung des Australiers zum Nahost-Konflikt sorgte für Unmut bei einigen der Fans. Auch während der Saison gab es immer wieder Wirbel um Irvines Person und sein Verhalten abseits des Fußballplatzes.