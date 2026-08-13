Neuer Keeper für St. Pauli

SID 13.08.2026 • 10:29 Uhr Personelle Entscheidung bei St. Pauli: Der Zweitligist verpflichtet einen neuen Torhüter.

Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hat sein Torwartteam mit dem bulgarischen Nationalkeeper Dimitar Mitow verstärkt. Die Hamburger verpflichteten den 29-Jährigen vom schottischen Erstligisten Aberdeen FC. Nummer eins bei den Kiezkickern ist Ben Voll.

„Dimitar verfügt über sehr gute Qualitäten auf der Linie und ist durch seine Dynamik und Explosivität in der Lage, auch schwierige Situationen zu lösen“, sagte St. Paulis Coach Marcel Rapp.