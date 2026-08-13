Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hat sein Torwartteam mit dem bulgarischen Nationalkeeper Dimitar Mitow verstärkt. Die Hamburger verpflichteten den 29-Jährigen vom schottischen Erstligisten Aberdeen FC. Nummer eins bei den Kiezkickern ist Ben Voll.
Neuer Keeper für St. Pauli
Personelle Entscheidung bei St. Pauli: Der Zweitligist verpflichtet einen neuen Torhüter.
Dimitar Mitov (li.) spielt künftig für St. Pauli
© AFP/SID/NIKOLAY DOYCHINOV
„Dimitar verfügt über sehr gute Qualitäten auf der Linie und ist durch seine Dynamik und Explosivität in der Lage, auch schwierige Situationen zu lösen“, sagte St. Paulis Coach Marcel Rapp.
„Gleichzeitig verteidigt er aktiv den Raum und vermittelt viel Ruhe und Sicherheit. Wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten und ihn in unsere Abläufe zu integrieren.“