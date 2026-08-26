Rolle rückwärts: Fans stimmen über Hymne bei St. Pauli ab

SID 26.08.2026 • 15:42 Uhr In einer Stadionumfrage spricht sich der Anhang klar dafür aus, dass vor den Partien wieder ein festes Lied gespielt wird.

In der Diskussion um eine neue Stadionhymne beim FC St. Pauli haben sich die Fans des Fußball-Zweitligisten in einer Stadionumfrage überraschend für das umstrittene Lied „Das Herz von St. Pauli“ ausgesprochen. Knapp 19 Prozent (etwa 2040 Stimmen) votierten demnach dafür, dass das Werk des Texters Josef Ollig vor den Partien am Millerntor wieder gespielt wird.

„Das hier ist Fußball“ von Thees Uhlmann kam auf 491 Nennungen, „Diamonds“ von Rihanna auf 381 und „St. Pauli“ von Deine Cousine auf 360. Insgesamt 86,2 Prozent sprachen sich nach Klub-Angaben dafür aus, vor dem Anpfiff wieder eine feste Hymne zu spielen.