Sperre für Hertha-Übeltäter nach Tätlichkeit fix

SID 17.08.2026 • 16:21 Uhr Nach seiner Tätlichkeit am Wochenende gibt das DFB-Sportgericht das Urteil gegen Herthas Zeefuik bekannt.

Abwehrspieler Deyovaisio Zeefuik vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das Urteil verkündete der Verband am Montag. Zeefuik war am Wochenende im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim (4:1) wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz geflogen.