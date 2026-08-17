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Sperre für Hertha-Übeltäter nach Tätlichkeit fix

Sperre für Hertha-Übeltäter fix

Nach seiner Tätlichkeit am Wochenende gibt das DFB-Sportgericht das Urteil gegen Herthas Zeefuik bekannt.
Deyovaisio Zeefuik sah gegen Heidenheim die Rote Karte
© IMAGO/Contrast
SID
Nach seiner Tätlichkeit am Wochenende gibt das DFB-Sportgericht das Urteil gegen Herthas Zeefuik bekannt.

Abwehrspieler Deyovaisio Zeefuik vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das Urteil verkündete der Verband am Montag. Zeefuik war am Wochenende im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim (4:1) wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz geflogen.

Der 28-Jährige hatte in der 88. Minute mit dem Arm ausgeschlagen und dabei Gegenspieler Maximilian Breunig getroffen. Schiedsrichter Lukas Benen stellte ihn sofort vom Platz. Zeefuik, der zuvor den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 erzielt hatte, fehlt somit im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (28. August) und zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg (6. September).

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