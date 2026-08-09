Dreierpacker schießt sich bei Nürnberg-Gala ins Rampenlicht

Der 1. FC Nürnberg hat seine Auftaktmisere in der 2. Fußball-Bundesliga dank des überragenden Mohamed Alì Zoma beendet und die neue Saison mit dem erhofften Sieg eröffnet. Der in Europa begehrte Italiener sicherte dem Club mit einem Dreierpack beim 3:0 (2:0) gegen Dynamo Dresden erstmals seit 2019 am ersten Spieltag drei Punkte.
Zoma-Show in Nürnberg
Zoma (9., 45.+3) brachte die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße und erhöhte nach der Pause per Elfmeter-Nachschuss (75.).
Die Zukunft des 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison mit 14 Toren und fünf Vorlagen bei mehreren Vereinen Begehrlichkeiten geweckt hat, ist weiterhin fraglich. Ein Abschied bis Ende des Transferfensters am 1. September wurde am Sonntag jedenfalls nicht unwahrscheinlicher.
Dresden offensiv zu harmlos
Dresden, in der vergangenen Saison noch viertbeste Rückrundenmannschaft der gesamten 2. Liga, fehlte es offensiv derweil an Durchschlagskraft. Zwar übernahm die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm nach dem Traumstart des Clubs durch Zoma die Kontrolle, Nürnberg drehte kurz vor der Halbzeit aber nochmal auf – und erhöhte prompt.
Stamm reagierte und nahm zur Halbzeit Zomas direkten Gegenspieler Jonas Sterner vom Feld. Der Club zog sich wieder etwas zurück, verteidigte aber souverän. Dem für Sterner eingewechselten Simon Straudi unterlief auf der Gegenseite derweil ein Foul im Strafraum. Beim fälligen Elfmeter scheiterte Zoma zunächst noch an Dynamo-Keeper Tim Schreiber, beim Nachschuss blieb er aber cool.