Dreierpacker schießt sich bei Nürnberg-Gala ins Rampenlicht

SID 09.08.2026 • 15:27 Uhr Mohamed Ali Zoma glänzt bei Nürnbergs Auftaktsieg mit einem Dreierpack. Die Zukunft des 22-Jährigen wird dadurch ungewisser.

Der 1. FC Nürnberg hat seine Auftaktmisere in der 2. Fußball-Bundesliga dank des überragenden Mohamed Alì Zoma beendet und die neue Saison mit dem erhofften Sieg eröffnet. Der in Europa begehrte Italiener sicherte dem Club mit einem Dreierpack beim 3:0 (2:0) gegen Dynamo Dresden erstmals seit 2019 am ersten Spieltag drei Punkte.

Zoma (9., 45.+3) brachte die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße und erhöhte nach der Pause per Elfmeter-Nachschuss (75.).

Die Zukunft des 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison mit 14 Toren und fünf Vorlagen bei mehreren Vereinen Begehrlichkeiten geweckt hat, ist weiterhin fraglich. Ein Abschied bis Ende des Transferfensters am 1. September wurde am Sonntag jedenfalls nicht unwahrscheinlicher.

Dresden offensiv zu harmlos

Dresden, in der vergangenen Saison noch viertbeste Rückrundenmannschaft der gesamten 2. Liga, fehlte es offensiv derweil an Durchschlagskraft. Zwar übernahm die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm nach dem Traumstart des Clubs durch Zoma die Kontrolle, Nürnberg drehte kurz vor der Halbzeit aber nochmal auf – und erhöhte prompt.