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VfL Wolfsburg lässt Nationalspieler ziehen - Wechsel zu Europa-League-Klub

Wolfsburg gibt Nationalspieler ab

Denis Vavro nimmt Abschied vom VfL Wolfsburg und wechselt zu Viktoria Pilsen. Bei seinem neuen Klub läuft der slowakische Nationalspieler in der Europa League auf.
Die Nerven liegen beim VfL Wolfsburg in der 1. Pokalrunde zwischenzeitlich blank. Die VSG Altglienicke bringt die Wölfe an den Rande der Niederlage - bei einer Auswechslung wird es hitzig.
SID
Denis Vavro nimmt Abschied vom VfL Wolfsburg und wechselt zu Viktoria Pilsen. Bei seinem neuen Klub läuft der slowakische Nationalspieler in der Europa League auf.

Innenverteidiger Denis Vavro verlässt den Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg und wechselt zum tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen. Dies gaben die Niedersachsen am Samstag vor ihrem Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC bekannt. In Pilsen unterschrieb der 30-Jährige einen Zweijahresvertrag und wird für den Klub in der Europa League auflaufen.

Vavro war im Sommer 2024 zunächst auf Leihbasis vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gekommen und anschließend fest verpflichtet worden. In seiner Zeit bei den Wölfen bestritt der slowakische Nationalspieler insgesamt 52 Pflichtspiele und erzielte dabei vier Tore.

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