VfL Wolfsburg lässt Nationalspieler ziehen - Wechsel zu Europa-League-Klub

SID 29.08.2026 • 12:52 Uhr Denis Vavro nimmt Abschied vom VfL Wolfsburg und wechselt zu Viktoria Pilsen. Bei seinem neuen Klub läuft der slowakische Nationalspieler in der Europa League auf.

Innenverteidiger Denis Vavro verlässt den Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg und wechselt zum tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen. Dies gaben die Niedersachsen am Samstag vor ihrem Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC bekannt. In Pilsen unterschrieb der 30-Jährige einen Zweijahresvertrag und wird für den Klub in der Europa League auflaufen.