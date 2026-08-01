17 Millionen Euro! Wolfsburg gibt Nationalspieler ab

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat den griechischen Nationalspieler Konstantinos Koulierakis ins Ausland ziehen lassen. Wie die Niedersaschen am Samstag bekannt gaben, läuft der Defensivspezialist künftig für die AS Rom in der italienischen Serie A auf.
Wolfsburg gibt Nationalspieler ab
Über die Transfermodalitäten machten die Wölfe keine Angaben, laut Informationen der Bild kassierte der Klub jedoch die für Zweitliga-Verhältnisse stolze Summe von 17 Millionen Euro.
Wolfsburg verabschiedet Koulierakis
„Wir wünschen Koulie für seine Zukunft sportlich wie privat alles Gute“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.
Der Innenverteidiger, der vor zwei Jahren von PAOK Saloniki aus der Heimat in die Autostadt gewechselt war, absolvierte insgesamt 66 Spiele für den Klub. Dabei gelangen dem 22-Jährigen vier Tore und drei Assists.
Damit dünnt sich der große Kader der Wolfsburger langsam aus, zuletzt war auch der kroatische Nationalspieler Lovro Majer verkauft und der Däne Andreas Skov Olsen verliehen worden. Für Neuzugänge hat der VfL in diesem Sommer indes schon über 20 Millionen Euro ausgegeben.