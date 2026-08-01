17 Millionen Euro! Wolfsburg gibt Nationalspieler ab

SID 01.08.2026 • 21:45 Uhr Konstantinos Koulierakis verlässt den VfL Wolfsburg. Für den Griechen sollen der Verein 17 Millionen Euro kassieren.

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat den griechischen Nationalspieler Konstantinos Koulierakis ins Ausland ziehen lassen. Wie die Niedersaschen am Samstag bekannt gaben, läuft der Defensivspezialist künftig für die AS Rom in der italienischen Serie A auf.

Über die Transfermodalitäten machten die Wölfe keine Angaben, laut Informationen der Bild kassierte der Klub jedoch die für Zweitliga-Verhältnisse stolze Summe von 17 Millionen Euro.

Wolfsburg verabschiedet Koulierakis

„Wir wünschen Koulie für seine Zukunft sportlich wie privat alles Gute“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.

Der Innenverteidiger, der vor zwei Jahren von PAOK Saloniki aus der Heimat in die Autostadt gewechselt war, absolvierte insgesamt 66 Spiele für den Klub. Dabei gelangen dem 22-Jährigen vier Tore und drei Assists.