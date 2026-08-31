Wolfsburg verleiht Amoura nach Frankreich

SID 31.08.2026 • 21:32 Uhr Bei OGC Nizza trifft der Algerier auf zwei ehemalige Bundesliga-Kontrahenten.

Fußball-Zweitligist VfL Wolfsburg verleiht Mohammed Amoura (26) für ein Jahr nach Frankreich. Wie der Klub am Montag mitteilte, wird der algerische Stürmer seine Karriere in der Ligue 1 bei OGC Nizza fortsetzen. Laut Medienberichten umfasst die Vereinbarung eine Kaufoption im Bereich von 20 Millionen Euro.

„Ich kenne die Ligue 1 gut. Ich habe viele Freunde, die hier gespielt haben“, sagte Amoura: „Ich weiß, dass die letzte Saison nicht einfach war, aber ich weiß auch, dass es weiterhin große Ambitionen gibt.“ Nizza hatte sich in der vergangenen Saison mit Platz 16 erst in der Relegation vor dem Abstieg bewahrt.