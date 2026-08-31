Fußball-Zweitligist VfL Wolfsburg verleiht Mohammed Amoura (26) für ein Jahr nach Frankreich. Wie der Klub am Montag mitteilte, wird der algerische Stürmer seine Karriere in der Ligue 1 bei OGC Nizza fortsetzen. Laut Medienberichten umfasst die Vereinbarung eine Kaufoption im Bereich von 20 Millionen Euro.
Wolfsburg verleiht Amoura nach Frankreich
Bei OGC Nizza trifft der Algerier auf zwei ehemalige Bundesliga-Kontrahenten.
Setzt seine Karriere in Frankreich fort: Mohammed Amoura
© AFP/SID/PAUL ELLIS
„Ich kenne die Ligue 1 gut. Ich habe viele Freunde, die hier gespielt haben“, sagte Amoura: „Ich weiß, dass die letzte Saison nicht einfach war, aber ich weiß auch, dass es weiterhin große Ambitionen gibt.“ Nizza hatte sich in der vergangenen Saison mit Platz 16 erst in der Relegation vor dem Abstieg bewahrt.
Amoura war im Sommer 2024 vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise nach Wolfsburg gewechselt und kam in der Bundesliga, der Relegation sowie dem DFB-Pokal auf 67 Einsätze. In Nizza trifft er mit dem ebenfalls per Leihe gekommenen Elye Wahi (Eintracht Frankfurt) und Nathan Ngoumou (Borussia Mönchengladbach) auf zwei ehemalige Bundesliga-Kontrahenten.