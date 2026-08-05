Wolfsburg will kein „FC Bayern der 2. Liga“ sein

SID 05.08.2026 • 07:59 Uhr Der VfL Wolfsburg startet als Aufstiegsfavorit in die neue Zweitliga-Saison.

Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph vom Fußball-Zweitligisten VfL Wolfsburg sieht seinen Klub nicht als „FC Bayern der 2. Liga“. Zwar nehme der VfL die Favoritenrolle an, den Bayern-Vergleich wolle er jedoch nicht mittragen. „Der FC Bayern steht für Erfolg, harte Arbeit und höchste Ansprüche. Von den Vergleichen halte ich aber nichts, weil sie für jeden bequem sind, die uns in die Favoritenrolle schieben“, sagte Rudolph der Sport Bild.

Der Anspruch müsse sein, oben mitzuspielen: „Aber wir tun anderen nicht den Gefallen, dass wir sagen, wir seien der FC Bayern der 2. Liga. Wir müssen erst beweisen, dass wir in dieser harten 2. Liga bestehen können.“ Die Niedersachsen starten am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr/RTL und Sky) in die Saison.

Der VfL nimmt das Projekt Wiederaufstieg mit einer wirtschaftlichen Überlegenheit gegenüber den Ligarivalen in Angriff. Rund 23 Millionen Euro sind bisher in neue Spieler geflossen, die Ausgaben übersteigen die aller restlichen 17 Zweitligisten zusammen. Insgesamt hat Wolfsburg aber ein deutliches Transferplus erzielt.