2. Bundesliga heute live: 1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 05.09.2026 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Darmstadt 98 muss heute Nachmittag ohne Aleksandar Vukotić auskommen: Der Abwehrspieler sah gegen Hannover 96 Rot und ist für die Partie gesperrt. In der 2. Bundesliga gastiert Darmstadt um 13.00 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion. Schiedsrichter ist Michael Bacher.

Lautern – Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Kaiserslautern geht unter Torsten Lieberknecht mit Rückenwind in das zweite Heimspiel der neuen Saison und hat sich in den ersten Wochen vor allem über defensive Stabilität definiert.

Die Lauterer sind in dieser Zweitliga-Saison noch ohne Niederlage, seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und ließen dabei erst ein Gegentor zu. Zum Heimauftakt stand gegen Karlsruhe ein 0:0, zudem blieb Kaiserslautern am Betzenberg auch saisonübergreifend zuletzt wiederholt ohne Gegentreffer. Gegen St. Pauli setzte zudem Thierry Tazemeta ein Zeichen: Nach seiner Einwechslung traf er und fiel mit hoher Präsenz in den Zweikämpfen auf.

SV Darmstadt 98: Kohfeldt ohne Vukotić, Serie ohne Sieg wächst

Bei Darmstadt ist die Lage vor dem Gastspiel auf dem Betzenberg schwierig: Die Hessen warten in der 2. Bundesliga seit 12 Spielen auf einen Sieg und holten aus den ersten drei Partien dieser Saison nur einen Punkt. Damit geht der SV Darmstadt 98 als Tabellenletzter in die Auswärtsaufgabe, Florian Kohfeldt muss zudem den gesperrten Vukotić ersetzen. Auffällig: Schon in der Saison 2024/25 starteten die Lilien in der 3-Punkte-Ära nur einmal ähnlich schwach – damals unter dem heutigen Kaiserslautern-Trainer Lieberknecht.

Kaiserslautern gegen Darmstadt 98: Bilanz am Betzenberg und ein Lauterer Muster gegen Schlusslichter

Der direkte Vergleich liefert klare Eckpunkte für den Rahmen dieses Duells im Fritz-Walter-Stadion. In Pflichtspielen trafen beide Klubs 15-mal aufeinander; zuhause ist der 1. FC Kaiserslautern in sieben Duellen gegen Darmstadt noch ungeschlagen und gewann dort auch die beiden jüngsten Zweitliga-Vergleiche mit 2:1 und 3:1.

Zudem unterstreicht eine Serie der Gastgeber den bisherigen Umgang mit solchen Konstellationen: Seit dem 0:2 bei Arminia Bielefeld im März 2017 verlor Kaiserslautern in der 2. Bundesliga nicht mehr gegen Tabellenletzte.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.