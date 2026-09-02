2. Bundesliga heute live: Dynamo Dresden - VfL Bochum im Free-TV, Livestream und Ticker

SPORT1 05.09.2026 • 17:30 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Dynamo Dresden setzt heute Abend im Rudolf-Harbig-Stadion auf den eigenen Heimschub, wenn in der 2. Bundesliga der VfL Bochum 1848 zu Gast ist.

Anstoß ist um 20.30 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers. Für beide Teams ist es ein frühes Gradmesser-Spiel in einer Saisonphase, in der sich Abläufe und Besetzungen noch sichtbar einpendeln.

Dresden – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL oder RTL Nitro

: RTL oder RTL Nitro Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Thomas Stamm muss gegen den VfL auf Thomas Keller verzichten, der nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt fehlt. Keller war seit seinem Wechsel im vergangenen Winter ein Fixpunkt im Dresdner Passspiel, kam auf 1036 Pässe und gemeinsam mit Friedrich Müller auf die beste Passquote (92 Prozent) im Kader.

Damit fällt eine zentrale Option für Ballzirkulation und Struktur weg, was personell und in der Rollenverteilung im Zentrum Anpassungen erzwingt. Offensiv ragen bei Dynamo in den bisherigen Saisonmomenten vor allem Jonas Sterner als direkter Vorlagen- und Torschütze sowie Kopfballstärke bei Vincent Vermeij heraus.

VfL Bochum 1848: Rösler sucht den offensiven Rhythmus

Uwe Rösler reist mit einem Bochumer Team an, das im bisherigen Saisonverlauf in der Offensive noch auf Bestätigung wartet. Nach drei Spieltagen steht für den VfL erst ein Saisontreffer zu Buche, zudem blieb Bochum im Abschluss deutlich unter dem eigenen Expected-Goals-Wert.

Entsprechend liegt der Fokus vor dem Gastspiel in Dresden darauf, aus den vorhandenen Aktionen mehr Ertrag zu ziehen, ohne die Stabilität im Gesamtgefüge zu verlieren.

Dynamo Dresden vs. VfL Bochum 1848: Serien und direkte Duelle

In der Vorsaison war Dynamo für Bochum ein besonderer Gegner: Dresden gewann beide Zweitliga-Duelle (2:1 auswärts, 2:0 zu Hause) und schaffte damit erst zum zweiten Mal nach 2011/12 zwei Siege in einer Saison gegen den VfL. Im eigenen Stadion kommt Dynamo zudem mit Rückenwind aus einer Serie von vier Zweitliga-Heimsiegen in Folge, der Vereinsrekord liegt bei fünf. Mehr als zwei Siege nacheinander gegen Bochum gelangen den Sachsen in der 2. Liga bislang nicht.

Wird SG Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL oder RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro, kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SG Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.