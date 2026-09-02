2. Bundesliga heute live: Hertha BSC - 1. FC Magdeburg im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 06.09.2026 • 10:27 Uhr Die Hertha BSC empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC geht mit einem perfekten Saisonstart in dieses Heimspiel der 2. Bundesliga.

Heute Nachmittag empfängt die Mannschaft im Olympiastadion Berlin den 1. FC Magdeburg, Anstoß ist um 13.30 Uhr, Schiedsrichter ist Florian Exner.

Hertha – Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Unter Stefan Leitl hat Hertha die ersten drei Saisonspiele gewonnen und dabei 10 Tore erzielt – so viele wie noch nie nach drei Partien in einer Zweitliga-Spielzeit. Der Auftakt hat den Berlinern früh klare Ergebnisse und eine auffällige Torausbeute gebracht.

1. FC Magdeburg reist mit solidem Start nach Berlin

Der 1. FC Magdeburg hat aus den ersten drei Spielen sechs Punkte geholt und zuletzt in zwei Partien nacheinander ohne Gegentor gespielt. Damit kommt das Team von Petrik Sander mit stabilen Werten im Rücken in die Hauptstadt.

Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg: Zahlen und Serien aus den direkten Duellen

Magdeburg hatte in den jüngsten Aufeinandertreffen Vorteile, außerdem blieb Hertha in der Vorsaison in den direkten Duellen ohne eigenen Treffer. Zum siebten Mal treffen beide Klubs in einem Pflichtspiel aufeinander – Hertha gewann zwei der bisherigen sechs Duelle (ein Unentschieden, drei Niederlagen), und Petrik Sander entschied als Trainer alle seine fünf Pflichtspiele gegen Hertha BSC für sich.

Wird Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.