2. Bundesliga heute live: Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg im TV, Livestream & Ticker

SPORT1 05.09.2026 • 10:12 Uhr Der Holstein Kiel empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg reist heute Nachmittag mit reichlich Offensivdruck nach Schleswig-Holstein: In den ersten drei Saisonspielen erzielte der Club elf Tore. Um 13.00 Uhr gastiert Nürnberg in der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel im Holstein-Stadion, wo die KSV den Trend nach dem Fehlstart drehen will. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler.

Kiel – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Holstein Kiel steht nach drei Spieltagen bei zwei Punkten und ist saisonübergreifend seit fünf Zweitliga-Spielen ohne Sieg. Für Tim Walter ist diese Serie die längste Negativphase seit seinem Amtsantritt bei der KSV. Im eigenen Stadion geht es für Kiel darum, nach den jüngsten Ergebnissen wieder in die Spur zu finden.

1. FC Nürnberg: Früher Torlauf, Ali Zoma als Faktor

Der 1. FC Nürnberg kommt mit einem gelungenen Saisonbeginn nach Kiel und hat sich zuletzt in der Liga schnell in Position gebracht. Unter Miroslav Klose setzt der Club dabei auch auf eine sehr junge Mannschaft, die früh im Jahr Fahrt aufgenommen hat. Mohamed Alì Zoma traf an den ersten drei Spieltagen viermal und gehörte damit zu den auffälligsten Namen der Anfangsphase.

Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg: Bilanz ausgeglichen, jüngste Duelle knapp

Nach 15 Pflichtspielduellen im Profifußball ist die Bilanz zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Nürnberg komplett ausgeglichen: je fünf Siege bei fünf Remis; in der vergangenen Zweitligasaison holte Kiel gegen den Club nur einen Punkt (1:1 auswärts, 2:3-Heimniederlage), zudem traf Ali Zoma in beiden Begegnungen. Die direkten Vergleiche lieferten damit auch zuletzt Ergebnisse, bei denen kleine Details den Ausschlag gaben.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSV gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.