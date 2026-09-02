2. Bundesliga heute: Nürnberg gegen Hannover

Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den Hannover 96. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit zehn Punkten und einer Tordifferenz von +8 hat der 1. FC Nürnberg seinen besten Start in der 2. Bundesliga hingelegt.

Heute Abend um 18.30 Uhr empfängt der Club Hannover 96 im Max-Morlock-Stadion und bringt eine Serie von neun ungeschlagenen Zweitliga-Partien mit in das Duell.

Nürnberg – Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Franken sind saisonübergreifend seit neun Spielen in der 2. Bundesliga ohne Niederlage, dabei gelangen fünf Siege und vier Unentschieden. Im eigenen Stadion gewann Nürnberg die vergangenen vier Zweitliga-Spiele; eine längere Heimserie gab es unter Miroslav Klose noch nicht. In den jüngsten drei Heimauftritten erzielte der FCN jeweils mindestens drei Tore und stellte damit den Vereinsrekord aus dem Jahr 2004 ein.

Hannover 96 mit schwierigem Saisonstart

Hannover 96 kommt nach vier Spielen auf vier Punkte und erwischte damit den schwächsten Zweitliga-Start seit 2022/23. Saisonübergreifend gewannen die Niedersachsen nur eines ihrer vergangenen sieben Ligaspiele, das 1:0 beim SV Darmstadt 98 im jüngsten Auswärtsspiel. In der Fremde trifft Hannover allerdings seit 22 Zweitliga-Partien in Folge und stellt mit dieser laufenden Reihe einen Vereinsrekord auf.

1. FC Nürnberg gegen Hannover 96: Bilanz spricht für die Niedersachsen

Der 1. FC Nürnberg kassierte in der 2. Bundesliga gegen kein anderes Team mehr Gegentore als gegen Hannover 96, insgesamt 46. Von den vergangenen acht Zweitliga-Duellen gewann der Club nur eines, bei drei Unentschieden und vier Niederlagen. Dieser Sieg war zugleich der jüngste Heimvergleich: Im Dezember 2025 setzte sich Nürnberg im Max-Morlock-Stadion mit 2:1 gegen Hannover durch.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.