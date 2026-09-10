Darmstadt holt Richter zurück

Nach dem schwachen Saisonstart sichert sich das Schlusslicht der 2. Liga die Dienste eines alten Bekannten.

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 ist nach dem enttäuschenden Saisonstart noch einmal aktiv geworden und hat Marco Richter zurückgeholt.

Der 28-Jährige hatte seinen Vertrag beim Bundesligisten FSV Mainz 05 vergangene Woche aufgelöst, in der vergangenen Saison war er bereits nach Darmstadt ausgeliehen gewesen und hatte für die Lilien 32 Pflichtspiele bestritten.

Kontakt zu Richter riss nie ab

Der Kontakt sei „nach dem Ende seiner Leihe nie abgerissen“, sagte Darmstadts Sport-Geschäftsführer Paul Fernie, „allerdings haben wir während der Transferperiode keine realistische Möglichkeit auf eine Verpflichtung gesehen. Durch die veränderte Situation nach seiner Vertragsauflösung in Mainz haben wir den Kontakt zu Beginn dieser Woche intensiviert und einen Weg gefunden, um Marco zurück nach Darmstadt zu holen.“

Richter könnte schon am Freitag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1) gegen Arminia Bielefeld auflaufen. Mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen steht die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt auf dem letzten Platz.

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