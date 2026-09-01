Fussballtransfers: Gerüchte und News im Transferticker am Deadline Day

SPORT1 01.09.2026 • 11:31 Uhr Wer kommt? Wer geht? SPORT1 hält Sie mit dem Transferticker zu den neuesten Fußballtransfers und Gerüchten in Deutschland und international auf dem Laufenden!

+++ Top-Thema: Spanischer Stürmer für RB Leipzig +++

RB Leipzig hat den Spanier Marc Guiu verpflichtet. Der Mittelstürmer kommt vom FC Chelsea und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Künftig wird er mit der Nummer neun für die Roten Bullen auf dem Platz stehen, wie aus einem offiziellen Statement hervorging.

Für den Spanier werden laut Informationen von Sky etwa 17 Millionen Euro Ablöse fällig.

„RB Leipzig zeigt zum einen immer wieder, dass sich junge Spieler hier auf höchstem Niveau entwickeln können. Und zum anderen ist RBL ein ambitionierter Club, der in allen Wettbewerben große Ziele verfolgt. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen und gleichzeitig jeden Tag an mir arbeiten“, sagte der 20-Jährige in einem offiziellen Statement.

Im Alter von 17 Jahren gab der Mittelstürmer, der in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona ausgebildet wurde, sein Profi-Debüt. Zwei Spielzeiten lief der 20-Jährige für den FC Chelsea auf und kam dabei insgesamt auf 29 Pflichtspiele und acht Tore. Außerdem gewann er die UEFA Conference League und die FIFA Klub-WM.

+++ Leweling-Entscheidung wohl gefallen +++

Jamie Leweling bleibt wohl beim VfB Stuttgart. Der 25-Jährige hat anderen Angeboten, unter anderem von der AS Rom und dem FC Everton, eine Absage erteilt, wie Gianluca Di Marzio berichtete.

Ein erstes Angebot der Römer hatte der VfB Stuttgart noch abgelehnt. Ein zweites Angebot über 35 Millionen Euro brachte schließlich Bewegung in die Gespräche. In konkreten Verhandlungen wurde über die konkrete Ablösesumme verhandelt und der VfB wäre wohl bereit gewesen, Leweling in Richtung Italien ziehen zu lassen.

Leweling, der noch bis 2029 unter Vertrag steht, hat sich nun offenbar dazu entschieden, weiterhin eine sportliche Zukunft bei den Schwaben zu verfolgen.

+++ ManCity offenbar mit Fernández einig +++

Der Wechsel von Enzo Fernández zu Manchester City geht in die finale Phase. Zwischen dem FC Chelsea und Manchester City soll es zu einer Einigung gekommen sein, wie Gianluca Di Marzio berichtete.

Chelsea lässt Fernández offenbar ziehen, wenn die Londoner den passenden Ersatz finden und die finanziellen Vorstellungen erfüllt werden. Bereits zuvor hatte der Klub intern festgelegt, dass Fernández für rund 120 Millionen Pfund (circa 140 Millionen Euro) wechseln darf.

Fernández selbst soll einem Wechsel zu den Skyblues bereits zugestimmt haben und würde sich dort seinem ehemaligen Trainer Enzo Maresca anschließen. Der soll den 25-Jährigen Mittelfeldspieler unbedingt in seinem Team haben wollen.

Der Argentinier, der seit seinem Rekordwechsel (121 Millionen Euro) von Benfica Lissabon Anfang 2023 für Chelsea spielt, kam zuletzt nicht mehr regelmäßig zum Zug und fehlte in den vergangenen Partien der Blues im Spieltagskader.

+++ Konstantelias-Ersatz gefunden? +++

Hat Borussia Dortmund einen Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias gefunden? Wie die polnische Zeitung Meczyki berichtet, steht der BVB kurz vor der Verpflichtung von Marcel Regula. Der 19-Jährige ist noch bis 2028 an Zaglebie Lubin gebunden.

Dem Bericht zufolge sollen sich die Vereine weitgehend einig sein. Die Entscheidung werde in den letzten Stunden des vorletzten Tages der Transferphase erwartet. In Deutschland berichtet Sky von auf Hochtouren laufenden Gesprächen. Eine mögliche Ablöse solle bei unter 10 Millionen Euro liegen.

Wie Konstantelias, der mit einem Kreuzbandriss lange ausfällt, läuft der Youngster im offensiven Mittelfeld auf – er kann auch auf dem rechten Flügel oder als Stürmer spielen.

Regula ist U21-Nationalspieler Polens. In der laufenden Saison erzielte er in der Ekstraklasa einen Treffer bei fünf Einsätzen. In der vergangenen Saison kam er auf 32 Partien, sieben Tore und fünf Assists.

+++ Vagnoman vor Wechsel in die Premier League? +++

Beim VfB Stuttgart deutet sich ein etwas überraschender Abgang an. Laut Informationen von Sky hat Hull City mit dem VfB eine Vereinbarung über einen Transfer von Josha Vagnoman getroffen. Der Premier-League-Klub soll nun persönliche Gespräche mit dem Rechtsverteidiger führen. Über die angedachten Transfer-Modalitäten ist zunächst nichts Näheres bekannt.

Vagnoman schloss sich im Sommer 2022 den Stuttgartern an und verlängerte seinen Vertrag im vergangenen Sommer bis 2028. In den letzten vier Saisons absolvierte der 25-Jährige 126 Pflichtspiele für die Schwaben und gehörte meist zum Stammpersonal. Beim Bundesliga-Auftakt gegen die Bayern absolvierte er die vollen 90 Minuten.

Der mögliche Abschied des zweimaligen deutschen Nationalspielers lässt Raum für Spekulationen, da die Personaldecke hinten rechts dünn ist. Sein Hauptkonkurrent, Lorenz Assignon, laboriert derzeit an einer Schulterverletzung. Leonidas Stergiou ist eigentlich nur als Backup eingeplant. Bliebe nur Jamie Leweling, der als offensiv ausgerichteter rechter Schienenspieler auflaufen könnte.

Konkrete Gerüchte, dass der VfB selbst nochmal auf dem Transfermarkt tätig wird, gibt es derzeit nicht.

+++ Köln schnappt sich wohl Tottenham-Juwel +++

Lange deutete vieles darauf hin, nun steht der Wechsel offenbar kurz vor dem Abschluss: Der 1. FC Köln verpflichtet Mikey Moore von Tottenham Hotspur bis zum Sommer 2027. Eine Kaufoption soll nach übereinstimmenden Medienberichten nicht enthalten sein.

Nach Informationen von Sky wird der 19 Jahre alte Offensivspieler noch am Montag in der Domstadt erwartet, um die letzten Formalitäten zu erledigen. Dass der Transfer zustande kommt, galt zuletzt keineswegs als selbstverständlich.

Innerhalb des Londoner Klubs gab es Überlegungen, Moore angesichts seiner starken Leistungen in der Vorbereitung doch zu behalten. Der englische Juniorennationalspieler hatte sich unter Trainer Roberto De Zerbi empfohlen. Zum Auftakt der Premier League stand er in der Startelf, wenige Tage später sorgte er im Ligapokal mit einem sehenswerten Treffer beim 5:1 gegen Charlton Athletic erneut für Aufsehen.

Erst die jüngsten Transfers der Spurs mit Savinho und Omar Marmoush ebneten schließlich den Weg für den Wechsel. In Köln soll Moore jene Spielpraxis erhalten, die ihm den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen soll. Der Youngster wurde in der Nachwuchsakademie von Tottenham ausgebildet. Im Sommer 2025 ging er leihweise zu den Glasgow Rangers.

Danny Röhl, der Moore in der vergangenen Saison als Trainer der Schotten gecoacht hatte, zeigte sich in einem Gespräch mit dem kicker zuletzt schwer angetan von ihm und verglich ihn mit Florian Wirtz.

+++ Rekorddeal für Villa +++

Ollie Watkins verlässt Aston Villa und schließt sich Al-Hilal an. Wie beide Klubs bekanntgaben, unterschrieb der englische Nationalspieler in Saudi-Arabien einen Vertrag bis 2029. Knapp 60 Millionen Euro plus mögliche weitere Millionen durch etwaige Boni soll der Europa-League-Sieger für den Angreifer erhalten.

Der 30 Jahre alte Mittelstürmer stand seit 2020 für die Villans auf dem Platz und besaß dort eigentlich noch einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag. Auch deshalb liegt seine Ablöse jetzt mehr als 30 Millionen über seinem geschätzten Marktwert. Dieser wurde bei transfermarkt.de mit 25 Millionen beziffert.

Mit 91 Toren verliert der neue Klub von Leon Goretzka seinen Premier-League-Rekordtorschützen. Niemand traf in der Liga häufiger für die Birminghamer. Insgesamt kommt Watkins auf wettbewerbsübergreifend 278 Einsätze und 155 Torbeteiligungen in sechs Jahren für Aston Villa. Als Ersatz für den 30-Jährigen wurde bereits im Vorhinein Ex-Bayern-Leihgabe Nicolas Jackson verpflichtet.

Für die englische Nationalmannschaft bestritt Watkins bisher 24 Länderspiele und kam auch bei der abgelaufenen WM zu zwei Joker-Einsätzen.

Abhängig von den genauen Umrechnungen von englischen Pfund zu Euro kommt Aston Villa in diesem Sommer auf Transfereinnahmen von etwa 360 Millionen Euro und kratzt damit an einem Rekord. Bisher erreichte diese Summe nur die AS Monaco im Sommer 2018 durch die Abgänge von Kylian Mbappé, Fabinho & Co.

+++ Barca vor überraschendem Deal +++

Der FC Barcelona steht kurz vor einem überraschenden Stürmer-Deal. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird sich Gabriel Jesús vom FC Arsenal den Katalanen anschließen.

Die sich anbahnende Verpflichtung des 29-Jährigen ist eine Reaktion auf den gescheiterten Transfer von Julián Alvarez, den Atlético Madrid nicht gehen lässt. Laut Marca ist der Deal eine „große Überraschung“.

Jesús soll zehn Millionen Euro als Sockelablöse kosten, weitere fünf Millionen können an Boni hinzukommen. Der Vertrag des Brasilianers bei Arsenal läuft im Sommer 2027 aus.

Spanischen Medienberichten zufolge wird Jesús am Montag oder Dienstag zum Medizincheck in Barcelona erwartet.

Jesús war 2022 von Manchester City nach London gewechselt. Für die Gunners erzielte er 32 Tore in 123 Pflichtspielen.

+++ Verrät Tränen-Ausbruch einen HSV-Coup? +++

Der Hamburger SV steht offenbar kurz vor einem Transfer-Coup. Die Norddeutschen werden seit längerer Zeit mit dem marokkanischen Nationalspieler Zakaria El Ouahdi in Verbindung gebracht. Nun nahm der umworbene Rechtsverteidiger bei seinem Klub KRC Genk am Freitagabend unter Tränen bereits Abschied.

Nach einem 4:0 gegen Beveren winkte der 24-Jährige ins Publikum und musste dann völlig aufgelöst von seinen Teamkollegen beruhigt werden. Ein Transfer zum HSV wird damit mehr als wahrscheinlich.

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Zumal El Ouahdis Vater und Berater Mohamed Achahbar dem belgischen Portal HLN zudem die Einigung zwischen Spieler und dem Bundesligisten bestätigte. Ein Fünfjahresvertrag soll ausgehandelt sein. Am Montag soll alles verkündet werden.

Der HSV würde damit einen Coup landen. Immerhin gilt der Marokkaner, der in Belgien geboren wurde, als vielversprechender Spieler auf seiner Position in Europa. Der Marktwert von 17 Millionen Euro untermauert dies. Bei der WM war der Mann im Aufgebot von Marokko, kam jedoch nicht zum Einsatz hinter Superstar Achraf Hakimi.

+++ Gerüchte um Fernández werden heißer +++

Nimmt das Transferkarussell bei Enzo Fernández noch einmal Fahrt auf? Wie Sky Sports berichtet, beschäftigt sich Manchester City in den letzten Tagen des Transferfensters intensiv mit einer Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers vom FC Chelsea.

Für zusätzliche Spekulationen sorgte nun dessen Fehlen im Kader der Blues beim 2:0 im League Cup gegen Luton Town. Chelsea-Coach Xabi Alonso wies einen direkten Zusammenhang mit der Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers zwar zurück und sprach von einer sportlichen Entscheidung. Die Diskussionen um einen möglichen Wechsel zum englischen Meister von 2024 dürften damit aber kaum verstummen.

Der 25 Jahre alte Argentinier steht in London noch langfristig unter Vertrag. Sein Arbeitspapier beim FC Chelsea läuft bis zum Sommer 2032. Fernández, der bevorzugt im zentralen beziehungsweise defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, hat die Blues Anfang 2023 für eine Rekordablöse von Benfica Lissabon verstärkt.

Nach Informationen von ESPN hat Chelsea zuletzt eine Ablöseforderung von rund 120 Millionen Pfund (140 Millionen Euro) für den Weltmeister von 2022 aufgerufen. Ob Manchester City bereit ist, sich dieser Größenordnung anzunähern, bleibt offen. Die Gespräche um einen möglichen Transfer sollen jedoch weiter an Dynamik gewinnen.

+++ Barca baggert an HSV-Juwel +++

Der FC Barcelona arbeitet an einer Verpflichtung von Mikael Baza. Nach Informationen von Sky laufen bereits konkrete Verhandlungen zwischen den Katalanen und dem Hamburger SV.

Der 16 Jahre alte Innenverteidiger gilt als eines der vielversprechendsten deutschen Defensivtalente seines Jahrgangs. Baza steht beim HSV bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag und soll einem Wechsel nach Spanien offen gegenüberstehen. Der Linksfuß gehört aktuell zur U19 der Hamburger, kam aber auch schon einmal für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Der FC Barcelona soll dem Abwehr-Youngster einen klaren Entwicklungsplan vorgelegt haben. Demnach wäre zunächst ein Einsatz in der U19 vorgesehen, ehe der Abwehrspieler schrittweise an den Profibereich herangeführt werden soll. Ob die Gespräche noch bis zum Deadline Day am 1. September zu einer Einigung führen, ist derzeit noch offen.

Der HSV würde mit dem deutschen U16-Nationalspieler eines seiner größten Nachwuchstalente verlieren. Erst 2024 war der Defensivspieler vom FC Süderelbe in den Nachwuchs der Rothosen gewechselt und machte dort schnell auf sich aufmerksam. Damit befindet er sich auf den Spuren seines berühmten Cousins Jonathan Tah, dessen große Karriere ebenfalls in der HSV-Jugend begann.