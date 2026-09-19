Klose feiert mit Nürnberg besten Saisonstart seit 26 Jahren

Mirolsav Klose gelingt mit dem 1. FC Nürnberg dank Torjäger Mohamed Ali Zoma der beste Saisonstart seit 26 Jahren.

Trainer Miroslav Klose arbeitet mit dem 1. FC Nürnberg weiter an einer historischen Saison. Auch dank Torjäger Mohamed Ali Zoma gewann der spielstarke und maximal effiziente Club 1:0 (1:0) beim weiter taumelnden Karlsruher SC und behauptete seine Position als Aufstiegskandidat in der 2. Bundesliga.

Der sechste Saisontreffer von Zoma, vom italienischen Nationaltrainer Roberto Mancini in das Aufgebot für die anstehenden Spiele der Nations League berufen, (30.) reichte den Franken zu ihrem besten Saisonstart seit 26 Jahren. Damals hatte der neunmalige deutsche Meister die Spielzeit in der 2. Liga mit einem Unentschieden und sechs Siegen begonnen, bislang sind es fünf Erfolge und ein Remis.

Miroslav Klose bleibt mit dem 1. FC Nürnberg in der Erfolgsspur Miroslav Klose bleibt mit dem 1. FC Nürnberg in der Erfolgsspur © IMAGO/Zink

Zoma wird nach Italien-Berufung zum Matchwinner

Die vor allem in der ersten Halbzeit klar unterlegenen Karlsruher dagegen sind nach ihrem Auftakterfolg gegen Arminia Bielefeld (2:1) seit nunmehr fünf Spielen ohne Sieg. Ein Treffer von Rafael Pinto Pedrosa wurde wegen Abseits aberkannt (63.).

Der Club hatte zunächst Glück, als Torhüter Jan Reichert einen Rückpass ungeschickt gegen den Pfosten lenkte (5.). Danach bestimmten die Gäste das Spiel, nach der ersten Chance für Tim Janisch (25.) traf Zoma zur längst überfälligen Führung.

Karlsruhe hatte die letzten fünf Heimspiele gegen den Club gewonnen und dabei 16 Tore erzielt. Diesmal aber kam die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft erst nach der Pause besser ins Spiel, drängte energisch auf den Ausgleich, erspielte sich dabei aber keine klaren Torchancen.

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