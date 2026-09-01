Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist nach seinem Auftaktsieg gegen Schalke 04 (3:0) noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Vom großen Nachbarn FC Bayern verpflichteten die Schwaben Arijon Ibrahimovic. Der 20 Jahre alte Linksaußen wird für ein Jahr ausgeliehen, der FCA besitzt danach eine Kaufoption. Die soll bei acht Millionen Euro liegen.
FC Bayern: Ibrahimovic wechselt nach Augsburg
Es sei für die Entwicklung von Ibrahimovic „am besten, wenn wir ihn noch eine weitere Saison ausleihen. Er ist ein junger Spieler mit großartigen Anlagen und er braucht in dieser Phase regelmäßig Spielpraxis“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. „Seine Physis und sein unbedingter Wille passen sehr gut zu uns. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial“, ergänzte FCA-Sportdirektor Benni Weber.
U21-Nationalspieler Ibrahimovic war in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Bei 32 Einsätzen für den Bundesliga-Absteiger erzielte er zwei Tore und bereitete vier weitere vor. Ibrahimovic hatte erst vor kurzem seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2028 verlängert und galt als Kandidat für den Kader von Cheftrainer Vincent Kompany. Beim 5:1 des Rekordmeisters zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart saß er auf der Bank.