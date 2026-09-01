FC Bayern: Ibrahimovic wechselt nach Augsburg

SID 01.09.2026 • 16:48 Uhr Der U21-Nationalspieler wird von den Münchnern zunächst ausgeliehen, der FCA besitzt danach eine Kaufoption.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist nach seinem Auftaktsieg gegen Schalke 04 (3:0) noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Vom großen Nachbarn FC Bayern verpflichteten die Schwaben Arijon Ibrahimovic. Der 20 Jahre alte Linksaußen wird für ein Jahr ausgeliehen, der FCA besitzt danach eine Kaufoption. Die soll bei acht Millionen Euro liegen.

Es sei für die Entwicklung von Ibrahimovic „am besten, wenn wir ihn noch eine weitere Saison ausleihen. Er ist ein junger Spieler mit großartigen Anlagen und er braucht in dieser Phase regelmäßig Spielpraxis“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. „Seine Physis und sein unbedingter Wille passen sehr gut zu uns. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial“, ergänzte FCA-Sportdirektor Benni Weber.