Früher Doppelpack Miyoshi: Bochum gewinnt in Dresden

SID 05.09.2026 • 22:32 Uhr Der Japaner schlägt nach Patzern zweimal zu und wird zum Matchwinner. Dynamo steht nach dem nächsten Rückschlag unten drin.

Der VfL Bochum hat dank Doppelpacker Koji Miyoshi einen Fehlstart in die 2. Fußball-Bundesliga abgewendet. Die Westfalen siegten am 4. Spieltag bei Dynamo Dresden 2:1 (2:1) und finden sich nach dem zweiten Saisonsieg mit sechs Punkten im Tabellenmittelfeld ein. Dynamo hingegen steht nach der dritten Niederlage zunächst auf einem Abstiegsplatz.

„Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Wir müssen wieder dahin kommen, zu Null zu spielen. Es gibt überhaupt keinen Grund, hier jemanden verrückt zu machen“, sagte Dynamo-Sportchef Sören Gonther am Sky-Mikrofon.

Der Japaner Miyoshi war bei seinen Treffern (4., 25.) eiskalt, der 29-Jährige profitierte aber jeweils von Aufbaufehlern der Sachsen und der Handlungsschnelligkeit seiner Mitspieler, die ihn jeweils perfekt einsetzen. Ben Bobzien (41.) gelang aus halblinker Position nur der Anschlusstreffer in einer zunächst harten Partie: Bis zum Seitenwechsel zückte Schiedsrichter Harm Osmers sieben Gelbe Karten.

Nach der Pause disziplinierten sich die Spieler beider Teams, Bochum hatte durch den Pfostenschuss von Philipp Hofmann (58.) und einen weiteren guten Abschluss durch Miyoshi (64.) weitere Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.