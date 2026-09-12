Bochum verpasst ersten Heimsieg

In der 2. Bundesliga muss sich der VfL gegen das Kleeblatt nach Führung mit einem Remis zufrieden geben und wartet weiter auf den ersten Heimdreier.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auch im dritten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison verpasst. Das Team von Trainer Uwe Rösler musste sich gegen die SpVgg Greuther Fürth am 5. Spieltag mit einem 1:1 (1:0) begnügen und liegt mit sieben Punkten im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Nach Gelb-Rot gegen Mats Pannewig (82.) musste Bochum die Schlussphase in Unterzahl überstehen. Philipp Hofmann (17.) hatte den VfL im Ruhrstadion gegen seinen Ex-Klub frühzeitig jubeln lassen, ehe der eingewechselte Omar Sillah (71.) für die Fürther (fünf Punkte) ausglich.

Greuther Fürth holt gegen Bochum einen Punkt Greuther Fürth holt gegen Bochum einen Punkt © IMAGO/Zink

2. Bundesliga: Fürth verpasst DFB-Pokal-Revanche

Rund drei Wochen nach dem 2:1 der Bochumer im DFB-Pokal in Fürth waren zu Beginn die Gäste die aktivere Mannschaft. Doch eine Standardsituation ließ den Knoten beim VfL platzen: Nach einer Ecke von Maximilian Wittek erzielte Mittelstürmer Hofmann per Kopf das erste Heimtor der noch jungen Spielzeit.

Die Führung verlieh den Westfalen spürbar Rückenwind, doch nach nur einer halben Stunde musste Rösler verletzungsbedingt wechseln. Für Gerrit Holtmann (Oberschenkel) kam Jarne Steuckers.

Nach der Pause drängte Bochum auf den zweiten Treffer, die Franken stemmten sich nach Umstellungen durch Trainer Heiko Vogel dagegen. Mit Erfolg: Kurz nach seiner Einwechslung stach Sillah als Joker.

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