Tim Walter mit Kiel weiter sieglos

Gegen Aufsteiger Osnabrück muss sich Holstein Kiel mit einem Punkt begnügen.

Holstein Kiel bleibt in der 2. Bundesliga weiter sieglos. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter musste sich mit einem 1:1 (1:0) gegen Aufsteiger VfL Osnabrück begnügen und hat nach sechs Spielen erst vier Zähler auf dem Konto.

Phil Harres brachte die Kieler mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung (45.+2), dann unterlief Hiroki Sekine (72.) ein Eigentor. Nach der Gelb-Roten Karte gegen David Zec (75.) beendeten die Gastgeber das Spiel in Unterzahl. Osnabrück liegt mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld.

Tim Walter wartet mit Holstein Kiel weiter auf den ersten Sieg Tim Walter wartet mit Holstein Kiel weiter auf den ersten Sieg © IMAGO/Ole Jacobsen

Die Gäste erwischten den besseren Start. Robin Meißner scheiterte aber an Torhüter Timon Weiner (13.). Kiel tat sich in der Offensive schwer, wäre mit der ersten Chance aber fast in Führung gegangen.

Holstein Kiel verpasst zweiten Treffer

Adrian Kapralik traf aus spitzem Winkel aber nur die Latte (37.). Harres verwandelte dann den Elfmeter sicher, zuvor hatte Torhüter Jonas Krumrey den Kieler Gyan de Regt gefoult.

Mit der Führung im Rücken trat der ehemalige Bundesligist im zweiten Durchgang selbstbewusster auf, Holstein verpasste aber den zweiten Treffer. Nach dem Eigentor und dem Platzverweis waren die Gastgeber geschockt.

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