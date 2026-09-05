Kloses Siegesserie gerissen

SID 05.09.2026 • 14:52 Uhr Nach neun Punkten aus drei Spielen holt der Club bei Holstein Kiel ein Unentschieden. Die Störche sind weiter sieglos.

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals Punkte abgeben müssen. Nach zuvor drei Siegen erreichte die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose in einer umkämpften und abwechslungsreichen Partie bei Holstein Kiel ein 2:2 (1:1). Für den Club bedeuten zehn Punkte nach vier Spieltagen dennoch den besten Saisonstart seit 26 Jahren.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel. Im Großen und Ganzen bei den Offensivspektakel mit den vielen Eckbällen haben die Zuschauer ein gutes Spiel gesehen“, sagte Klose nach dem Spiel bei Sky.

Nürnberg, das insgesamt die besseren Chancen besaß, war zunächst durch ein Traumtor von Adam Markhiev in Führung gegangen (41.), danach drehten Phil Harres (45.+1) und Adam Krapalik (50.) das Spiel. Die erste Saisonniederlage der Franken verhinderte Piet Scobel (56.).

Nürnberg mit besseren Chancen auf den Sieg

Chancen besaß zunächst nur der Club. Torjäger Mohamed Ali Zoma hatte bereits in der ersten Minute die Führung auf dem Fuß – Torhüter Timon Weimer verhinderte sie mit einem Reflex. Auch einen Lupfer von Finn Becker parierte er (20.). Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Kieler vom Druck der Gäste befreit.

Club-Torhüter Jan Reichert verhinderte zunächst mit einer Glanzparade einen Freistoß-Treffer von Guillermo Balzi (35.), hätte aber fast selbst ein Tor verursacht, als er nach einem Rückpass von Markhiev knapp vor der Torlinie Kasper Davidsen anschoss (40.).