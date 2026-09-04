Später Rückschlag: Hannover verpasst Sprung nach oben

SID 04.09.2026 • 20:27 Uhr Der Karlsruher SC agiert in einem abwechslungsreichen Spiel auf Augenhöhe - und kommt spät zum verdienten Ausgleich.

Hannover 96 hat nach zwei Niederlagen zum Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga seinen zweiten Sieg knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz musste sich in einem abwechslungsreichen Spiel gegen den Karlsruher SC mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Rafael Pinto Pedrosa (85.) sicherte dem KSC nach zweimaligem Rückstand den verdienten Punktgewinn. Lars Gindorf (26.) und Marcel Hartel (38.) hatten zuvor für Hannover getroffen, Shio Fukuda (28.) für den KSC, der die zweite Niederlage nacheinander verhinderte.

„Das ist bitter, aber das sind wir selbst schuld. Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, sagte Hannovers Torschütze Marcel Hartel bei Sky: „Wir haben unglaubliche Qualität im Kader, das müssen wir auf den Platz bringen.“

Gindorf bugsierte nach der ersten Ecke für Hannover den Ball reaktionsschnell zur ersten Führung über die Linie. Boris Tomiak hatte den Treffer mit eingeleitet, kurz darauf ermöglichte er aber auch den Ausgleich, weil er sich im Strafraum den Ball von Fukuda abluchsen ließ.

Hannover verpasst Lucky Punch

Es ging auch danach flott weiter hin und her – oft mit besseren Chancen für den KSC, aber der erneuten Führung für die 96er. Hartel hätte auch fast einen zweiten Treffer nachgelegt: Danyal Zor aber rettete auf der Linie (40.).