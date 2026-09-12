Trauer in Braunschweig: Fan verstirbt während Zweitligaspiel

Vor dem Spiel gegen Dresden war es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb der Fan.

Das Fußball-Zweitligaspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden ist am Samstag angesichts eines Todesfalls in den Hintergrund gerückt. Ein Fan der Braunschweiger benötigte schon vor dem Anpfiff medizinische Hilfe auf der Tribüne, „trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen“ sei „der betroffene Eintracht-Fan leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben“, das teilte der Klub noch während des laufenden Spiels mit.

„Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen. In solchen Momenten rückt der Fußball in den Hintergrund“, schrieben die Braunschweiger bei X.

Das ursprünglich für 13.00 Uhr angesetzte Spiel hatte aufgrund des medizinischen Notfalls 15 Minuten später begonnen. Am Einsatzort auf der Tribüne schirmten die Rettungskräfte das Geschehen mit weißen Planen ab. Der Stadionsprecher teilte mit, dass ein Mensch um sein Leben kämpfe.