Klose zurück an der Spitze

Miroslav Klose klettert mit dem 1. FC Nürnberg zurück auf Platz eins.

Der 1. FC Nürnberg hat seinen traumhaften Start in die Zweitliga-Saison fortgesetzt. In einem unterhaltsamen Duell feierte die spielfreudige Mannschaft von Miroslav Klose beim 2:1 (1:1) gegen Hannover 96 bereits den vierten Sieg in der noch jungen Spielzeit, die 13 Punkte nach fünf Partien bedeuten für den Klub weiter die beste Punkteausbeute seit 26 Jahren.

Auch die Tabellenführung gehört zumindest bis Sonntag wieder den Franken, die dank Julian Justvan (5.) und Mohamed Ali Zoma (65.) vor 41.202 Fans im heimischen Max-Morlock-Stadion jubeln durften. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Lars Gindorf in der turbulenten Anfangsphase (8., Handelfmeter).

Miroslav Klose holt mit Nürnberg den nächsten Sieg Miroslav Klose holt mit Nürnberg den nächsten Sieg © IMAGO/Zink

Turbulente Anfangsphase in Nürnberg

Ihr Qualitätsmerkmal als derzeit beste Offensive der Liga stellte der Klub gleich zu Beginn unter Beweis – allerdings mit kräftiger Mithilfe: Justvan, nach einem ersten katastrophalen Fehlpass unverhofft in den Ballbesitz geraten, scheiterte noch an 96-Schlussmann Leo Weinkauf. Doch der Ball landete nach einem kläglichen Klärungsversuch erneut beim 28-Jährigen, der sich kein zweites Mal bitten ließ.

Den frühen Schock verdauten die Gäste dank des postwendend folgenden Handelfmeters dann jedoch schnell, in Folge entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. So rauschte Marcel Hartels Schuss an die Latte (15.), auf der Gegenseite verwehrte Weinkauf dem spielfreudigen Justvan den zweiten Treffer (35).

Ebenso munter ging es nach Wiederanpfiff weiter, das Spiel machten jedoch nur die jetzt deutlich stärkeren Nürnberger. Die große Überlegenheit konnte der Klub dank Zoma schließlich auch ausnutzen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach