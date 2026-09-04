Wieder kein Sieg: Bittere St.-Pauli-Serie bleibt bestehen

SID 04.09.2026 • 20:22 Uhr Für beide Teams ist das Remis zu wenig. Bundesliga-Absteiger St. Pauli muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Arminia Bielefeld und der FC St. Pauli treten in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Während die Arminia von Trainer Oliver Kirch durch das 2:2 (1:1) immerhin auch das zweite Heimspiel in dieser Saison nicht verlor, muss Bundesliga-Absteiger St. Pauli weiter auf den ersten Sieg warten: Die Hanseaten stehen mit drei Punkten nach vier Spieltagen weiter unten drin. Aber auch Bielefeld hat nur einen Zähler mehr.

Jannik Rochelt (13.) brachte die Arminia nach einem langen Ball von Torhüter Jonas Kersken in Führung, David Nemeth trat dabei unglücklich über den Ball. Sieben Minuten später machte der Verteidiger der Gäste seinen Fehler wieder gut und lieferte die Vorlage zum Ausgleich von Taichi Hara (20.).

St. Pauli kontert Bielefeld-Führung

Joel Grodowski besorgte die erneute Führung (51.), ehe der zur Pause eingewechselte Abdoulie Ceesay mit der Hacke zum Endstand traf (65.).