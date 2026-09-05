Zwei Debütanten treffen: Lautern bleibt ungeschlagen

Der 1. FC Kaiserslautern setzt sich früh in der Zweitligasaison oben fest. Der FCK bezwang Darmstadt 98 am vierten Spieltag 3:0 (1:0) und bleibt mit nun acht Punkten ungeschlagen, Darmstadt hingegen ist nach einem großen Umbruch weiter Tabellenletzter.
Debütanten führen Lautern zum Sieg
Die Lilien hatten in den ersten drei Saisonspielen insgesamt nur ein Tor erzielt – warum, war vor 45.508 Zuschauern auf dem Betzenberg schnell zu sehen: Wenn überhaupt, dann kam der FCK in der ersten Halbzeit zu Chancen aus dem Spiel heraus. Und selbst, als sich für die Gäste nach einem Foul von Fabian Kunze die große Gelegenheit vom Elfmeterpunkt ergab, knallte Lance Duijvestijn (29.) den Ball an die Querlatte.
Lieberknecht beweist goldenes Händchen bei Lautern
Der FCK bot mehr Offensivdrang, zudem hatte Trainer Torsten Lieberknecht gegen seinen Ex-Klub ein gutes Händchen: Es war Startelf-Debütant Mario Sauer (43.), der das 1:0 erzielte. Der Slowake schob den Ball nach einem Querpass von Semih Sahin über die Linie. Kaiserslautern blieb nach der Pause spielbestimmend – und Darmstadt das Spielpech treu.
Raoul Petretta fälschte einen Schuss des zweiten FCK-Startelfdebütanten Thierry Tazemeta (64.) unhaltbar für Marcel Schuhen ins eigene Tor ab. Von diesem Schlag erholten sich die Gäste nicht mehr, Mergim Berisha (90.+5) legte für den FCK noch nach.
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