2. Bundesliga heute: Hertha – Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hertha BSC empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC hat die ersten sechs Partien der aktuellen Zweitliga-Saison gewonnen und empfängt nun die SpVgg Greuther Fürth um 13.30 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Für die Hertha ist es die nächste Partie in einer beeindruckenden Serie. Schiedsrichter Tobias Stieler ist für die Begegnung angesetzt.

Hertha – Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Mit sechs Liga-Siegen nacheinander feierte Hertha BSC erstmals seit 1997 wieder eine solche Erfolgsserie. Die Alte Dame gewann zudem die ersten sechs Saisonspiele in der eingleisigen 2. Liga, was zuvor in diesem Wettbewerb nur Hannover 96 gelungen war, das 1986/87 sogar mit acht Siegen startete. Hertha hat damit nach sechs Spieltagen bereits genauso viele Erfolge gesammelt wie in der gesamten Rückrunde der vergangenen Zweitliga-Saison.

SpVgg Greuther Fürth mit sechs Punkten aus sechs Spielen

Die SpVgg Greuther Fürth reist mit sechs Punkten aus den ersten sechs Partien nach Berlin. Weniger Zähler hatte das Kleeblatt zu diesem Zeitpunkt in seinen vergangenen 29 Spielzeiten in der eingleisigen 2. Liga lediglich in den Saisons 2017/18, 2022/23 und 2023/24 gesammelt. In der laufenden Spielzeit nahm Fürth in vier Begegnungen nach einem Rückstand noch Zählbares mit.

Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth: Berliner Bilanz spricht für sich

Fürth gewann nur eines der vergangenen neun Zweitliga-Duelle mit Hertha BSC, dazu kommen zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Im Profifußball wartet die SpVgg Greuther Fürth auswärts bei Hertha weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg: In sieben Gastspielen in 2. Liga, Bundesliga und DFB-Pokal gab es ein Unentschieden und sechs Niederlagen. Unter den aktuellen Zweitliga-Teams weist das Kleeblatt nur gegen den 1. FC Kaiserslautern eine höhere Niederlagenquote auf als gegen die Berliner.

Wird Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.