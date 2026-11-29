Nach zwei Niederlagen holt das Kleeblatt auch gegen Bielefeld nur ein Remis. Die Franken bleiben im Tabellenkeller stecken.

Die SpVgg Greuther Fürth schafft es nicht aus dem Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga. Das Kleeblatt kam am 13. Spieltag nur zu einem enttäuschenden 0:0 gegen Arminia Bielefeld. Für die Franken war es nach zuvor zwei Niederlagen die dritte Partie ohne Sieg in Folge.

„Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte Bielefelds Trainer Oliver Kirch kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Wir müssen alle Sinne dabei haben. Dann machen wir bestimmt ein gutes Spiel.“

In der Anfangsphase bestimmten die Gastgeber das Geschehen. Mehr als eine optische Überlegenheit kam dabei aber nicht raus.

Kaum Torchancen in Fürth

Bielefeld wurde nach einer knappen halben Stunde etwas stärker. Insgesamt war der erste Durchgang aber äußerst arm an Höhepunkten, es gab auf beiden Seiten keine echte Torchance.

In der zweiten Hälfte änderte sich kaum etwas am Spielverlauf. Auch wenn beide Teams für ein wenig mehr Gefahr als in der ersten Halbzeit sorgten, blieb die Begegnung über weite Strecken ein Langweiler.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach