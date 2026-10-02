2. Bundesliga heute: Nürnberg – Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg geht mit der ligaweit am längsten laufenden Serie ohne Niederlage in das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg: Heute Abend um 20.30 Uhr steht im Max-Morlock-Stadion die Begegnung der 2. Bundesliga an, Schiedsrichter ist Lars Erbst.

Mit 16 Punkten nach sechs Spielen stellte der Club seine beste Bilanz zu diesem Saisonzeitpunkt in der eingleisigen 2. Bundesliga ein und ist seit elf Zweitliga-Partien unbesiegt.

Nürnberg – Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro, Sky

: RTL Nitro, Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Beim Blick auf die Tabelle geht die Truppe von Miro Klose angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf Wolfsburg als Favorit in dieses Spitzenspiel. Der Club gewann seine vergangenen fünf Zweitliga-Heimspiele; zudem traf Mohamed Ali Zoma saisonübergreifend in jedem seiner vergangenen vier Heimspiele in der 2. Bundesliga und erzielte in der laufenden Saison fünf seiner sechs Tore im Max-Morlock-Stadion.

1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg: Direkter Vergleich spricht für die Wölfe

In der 2. Bundesliga blieb der 1. FC Nürnberg in vier Begegnungen mit dem VfL Wolfsburg ohne Sieg, bei drei Unentschieden und einer Niederlage. Über alle Pflichtspiele hinweg gewann der Club seit einem 1:0-Heimsieg keines von sechs Duellen, verlor die vergangenen vier Vergleiche und blieb in den vergangenen drei Partien jeweils bei einer 0:2-Pleite ohne eigenen Treffer.

Wird 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf RTL Nitro kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.