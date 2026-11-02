Dynamo Dresden empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Dynamo Dresden empfängt heute den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 13.00 Uhr.

Dresden – St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Dynamo hat in dieser Saison bereits 15 Punkte nach Führungen verspielt – gemeinsam mit Energie Cottbus ist das der höchste Wert der Liga. Dabei stehen die Sachsen in der Tabelle der ersten Halbzeiten mit 23 Punkten auf dem zweiten Platz.

FC St. Pauli wartet auswärts auf einen Sieg

St. Pauli ist saisonübergreifend seit elf Auswärts-Pflichtspielen ohne Sieg. Sechs dieser Partien endeten unentschieden, fünf gingen verloren.

Dynamo Dresden zu Hause gegen St. Pauli ungeschlagen

Nur eines der vergangenen zehn Pflichtspiele gegen St. Pauli gewann Dresden: Im Mai 2019 gelang ein 2:1-Heimsieg. In den vergangenen drei Zweitliga-Heimspielen gegen die Hamburger blieben die Sachsen ungeschlagen.

Wird SG Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SG Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.