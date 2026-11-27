Der VfL holt seinen zweiten Heimsieg, die Lilien bleiben auswärts ohne Punkt.

Der VfL Bochum hat sich mit seinem zweiten Heimsieg vorerst von der Abstiegszone verabschiedet und die Krise bei Darmstadt 98 verschäft. Durch späte Tore von Philipp Hofmann (81.) und Berkan Taz (90.+4) siegten die Westfalen 2:0 (0:0) und setzten sich fünf Punkte von den Lilien ab, die nach der sechsten Pleite im sechsten Auswärtsspiel auf dem Relegationsplatz blieben.

Das Duell der bis dahin zweitschwächsten Heim- gegen die schlechteste Auswärtsmannschaft begann sehr tempoarm und ideenlos. Die 20.000 Zuschauer auf der Baustelle Ruhrstadion sangen gegen die Kälte und die Langeweile an. Es dauerte fast eine halbe Stunde, ehe ein Lattenschuss des Bochumers Sean Klaiber erstmals für Aufregung sorgte (29.).

Kurz vor der Pause musste VfL-Keeper Timo Horn nach einer scharfen Flanke von Noah Weißhaupt erstmals eingreifen (41.). Wenig später musste er sich bei einem abgefälschten Schuss von Marco Richter strecken (45.). Nach dem Wiederanpfiff prüfte Koji Miyoshi 98-Schlussmann Marcel Schuhen (50.), Bochum bemühte sich um mehr Druck. Doch es blieb ein zähes Spiel. Die größte Chance hatte Darmstadts Milan Smit, der an Horn scheiterte (74.). Kurz vor Schluss traf erst Hofmann per Kopf – und dann Taz ins leere Tor.

Beide Klubs kämpfen in der nächsten Woche im DFB-Pokal um den Einzug ins Viertelfinale: Darmstadt ist am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach zu Gast, Bochum empfängt am Mittwoch den FC Augsburg.