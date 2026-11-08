Am Geburtstag? Walter in Kiel wohl vor dem Aus

Die Störche sind in der 2. Liga auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt.

Trainer Tim Walter von Holstein Kiel muss nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz in der 2. Liga offenbar ausgerechnet an seinem Geburtstag um seinen Job zittern. „Die Chancen auf einen Walter-Verbleib an der Förde stehen nicht außerordentlich hoch“, schrieben etwa die Kieler Nachrichten nach dem 1:2 (0:1) gegen Arminia Bielefeld. Und der kicker meinte am Sonntag, dem 51. Geburtstag des in die Kritik geratenen Coaches: „Walter in Kiel vor dem Aus“.

Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe hatte nach der Pleite „eine längere Sitzung“ angekündigt: „Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen, um die Phase bis zum Winter so zu gestalten, dass wir genügend Siege holen.“ Und: „Wir müssen die richtigen Schlüsse aus der Lage ziehen.“

Mit nur acht Punkten aus bisher elf Spielen ist die Stimmung bei den Störchen im Keller, Teile der Fans forderten beim Bielefeld-Spiel: „Walter raus“.

Der Coach hatte Kiel Ende Februar zum zweiten Mal in seiner Karriere übernommen, nun gerät er immer mehr unter Druck. „Ich brauche kein Hellseher zu sein, dass die Lage schlecht ist“, sagte Walter: „Wir könnten sehr viel mehr Punkte haben, aber so ist das einfach schlecht. Das muss man knallhart sagen“.