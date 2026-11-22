Der 1. FC Kaiserslautern muss sich nach ungewohnten Defensiv-Problemen gegen Dynamo Dresden mit einem 2:2 begnügen. Die Pfälzer lassen damit im Aufstiegskampf der zweiten Liga Federn.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen überraschenden Patzer geleistet. Das Team von Torsten Lieberknecht kam im Heimspiel gegen Kellerkind Dynamo Dresden nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und verpasste damit die Rückkehr auf den Relegationsplatz.

Mit 22 Punkten liegen die Pfälzer nun einen Zähler hinter dem drittplatzierten 1. FC Magdeburg, der 1. FC Nürnberg auf Rang zwei bleibt trotz eigenem Patzer zwei Punkte voraus.

Dresden dreht die Partie mit Blitz-Doppelpack

Nach der Führung von Mario Sauer (6.) kam die bis dahin beste Defensive der Liga phasenweise gehörig ins Schwimmen, Ben Bobzien (14.) und Patrice Covic (16.) drehten im Eiltempo die Partie. Paul Joly (84.) wendete zumindest noch die zweite Heim-Niederlage nacheinander ab. Dynamo verpasste zwar den ersten Auswärtssieg der Saison, gibt im Tabellenkeller mit nun zwölf Punkten aber erstmal den Relegationsplatz ab.

Anders als gewohnt mit Lauterer Beteiligung startete das Spiel ziemlich wild. Erst nickte Sauer eine Maßflanke des starken Joly ohne Mühe ein, ehe die Partie innerhalb von nur 120 Sekunden kippte.

Joly sichert zumindest einen Punkt

Bobzien vollendete eine starke Umschaltaktion per Flachschuss, dann traf Covic per Volley. Die Vorarbeit lieferte jeweils Vincent Vermeij. Erst nach rund einer halben Stunde übernahm der FCK das Kommando, Ibrahim Kanaté (36.) verpasste allein vor Lennart Grill den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Lautern weiter um die Spielkontrolle, Dynamo blieb aber über Konter gefährlich. Joly musste beim Ausgleich nach einem starken Angriff nur noch die Innenseite hinhalten.

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