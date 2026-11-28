Sandro Wagners Joker sticht, Hannover verbessert sich in die obere Tabellenhälfte.

Hannover 96 setzt mit Trainer Sandro Wagner die Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga fort. Die Niedersachsen gewannen beim Aufsteiger VfL Osnabrück am Samstagabend durch ein Tor des unmittelbar zuvor eingewechselten Mustapha Bundu (72.) mit 1:0 (0:0). Nach zehn Punkten aus sieben Spielen verbesserte sich 96 in die obere Tabellenhälfte.

Der VfL war lange Zeit die bessere Mannschaft und hätte kuriose Treffer erzielen können. Daniel Kofi Kyereh (7./15.) versuchte es zweimal mit Schüssen aus der eigenen Hälfte, mit dem ersten hätte er Leo Weinkauf auch beinahe überrascht. Der zurückgeeilte 96-Torhüter klärte an der Strafraumgrenze mit dem Rücken.

Als der Aufsteiger das Tor doch traf, zählte es nicht. Ismail Badjie hatte den Ball fulminant in den Winkel geschossen, bei der Annahme im Strafraum aber den Ball an den Arm bekommen (32.). Schiedsrichter Michael Bacher nahm das Tor nach Video-Studium zurück – und Hannover blieb mit Glück im Spiel. Die beste 96-Chance vor der Pause hatte Stefan Teitur Thordarson (28.) per Kopf vergeben.

Wagner wechselte in der 70. Minute Bundu ein, der keine zwei Minuten später sein erstes Saisontor machte. Osnabrück kam nicht mehr zurück und kämpft gegen den Abstieg.