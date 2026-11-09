Terodde rechnet mit Aufstieg von Hertha BSC

Hertha BSC ist weiter ungeschlagener Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Bei der Icon League äußert sich Simon Terodde zur Punkteausbeute des Zweitligisten - und prognostiziert seinen weiteren Weg.

Hertha BSC rauscht durch die 2. Bundesliga: Mit zehn Siegen und einem Remis aus elf Spielen führen die Berliner die Tabellenspitze aktuell mit 31 Punkten an. Geht es nach Zweitliga-Legende Simon Terodde, schafft die Hertha die Rückkehr in die Bundesliga.

„Ey, der Traum von 100 Punkten lebt bei der Hertha“, sagte Simon Terodde am Rande der Icon League am SPORT1-Mikrofon, „das ist unglaublich, wirklich unglaublich“.

Simon Terodde glaubt an einen Hertha-Aufstieg Simon Terodde glaubt an einen Hertha-Aufstieg © IMAGO/Zink

„Wenn die Erwartungshaltung niedrig ist, performen sie ohne Ende. Sie haben mit Stefan Leitl einen richtig guten Trainer“, ergänzte der 38-Jährige und lobte die aktuelle Spielweise der Herthaner: „Sie gehen voll drauf, denken nicht viel nach und sind im Konterspiel überragend“. Es mache ihm Spaß, Hertha aktuell zuzugucken.

Am Samstagabend hatten die Berliner auch das nächste Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 für sich gewinnen können und ihren Vorsprung an der Tabellenspitze damit weiter ausgebaut. Nach dem 11. Spieltag trennen den BSC und seinen ersten Verfolger 1. FC Nürnberg nun satte sieben Punkte. Ganz zur Freude seiner Fans: Nach Abpfiff der Partie gegen den VfL Wolfsburg stimmten sie erneut „100 Punkte, Hertha BSC, 100 Punkte, BSC! Wir bleiben ungeschlagen“ an.

Terodde glaubt an Hertha-Aufstieg

Auch wenn es bis zum 34. Spieltag im Mai 2027 noch ein weiter Weg für den aktuellen Tabellenführer ist, ist sich Terodde sicher: „Sie werden den Weg in die Bundesliga gehen.“

Sollte Hertha BSC weiter ungeschlagen bleiben und alle 23 verbleibenden Partien gewinnen, könnte neben dem Aufstieg auch der Song Realität werden. Bei dem 38-Jährigen laufe dieser zumindest jetzt schon „bei Social Media rauf und runter, richtig geil“. Er gönne es dem aktuellen Spitzenreiter.