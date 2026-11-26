Der Song "Wo die Elbe fließt" von Marlo Großhardt setzt sich in einem Wettbewerb des Klubs durch, nachdem das Lied "Das Herz von St. Pauli" abgesetzt wurde.

Die Fans des FC St. Pauli haben sich eine neue Stadionhymne gegeben: Der Hamburger Songwriter Marlo Großhardt gewann mit seinem Lied „Wo die Elbe fließt“ den sogenannten „St. Pauli Song Contest“ deutlich. Sein Beitrag erhielt 52.352 Punkte und setzte sich damit klar gegen vier weitere Finalisten durch.

Auf Platz zwei landete Thees Uhlmann mit der aktualisierten Version seines Songs „Das hier ist Fußball“ (32.817 Punkte). Rang drei belegten BOSSE, die Hansemädchen und die Braun-Weiße Vielfalt mit „Mein St. Pauli“ (30.163).

Hymnen-Premiere am 5. Dezember

An der abschließenden Abstimmung beteiligten sich knapp 17.000 stimmberechtigte Mitglieder und Fans, wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren rund 4000 Vorschläge für die neue Hymne eingegangen, darunter Hunderte eigens komponierte Lieder. Seine Premiere als neue Stadionhymne soll „Wo die Elbe fließt“ beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (6. Dezember) feiern.

Zuvor war 20 Jahre lang das „Das Herz von St. Pauli“ bei Heimspielen der Kiezkicker im Millerntor-Stadion gespielt worden, nach Bekanntwerden der NS-Vergangenheit des Texters setzte der Klub das Lied im Februar 2025 aber ab.

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