SID 19.12.2025 • 11:45 Uhr Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 20 bis 24 der Bundesliga zeitgenau terminiert. Damit steht auch die Ansetzung für den Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München fest.

Der Klassiker in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München findet zur Topspiel-Zeit statt. Am 28. Februar empfängt der BVB den Rekordmeister im eigenen Stadion um 18.30 Uhr. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 20 bis 24 hervor, über die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag informierte.

Auf die Westfalen warten gleich zwei schwere Aufgaben in kurzer Zeit: Bereits eine Woche zuvor ist Borussia Dortmund bei RB Leipzig gefordert, am 21. Februar kämpft der BVB im Abendspiel im direkten Duell mit den Sachsen um die Champions-League-Plätze.

Der Hamburger SV kann am 31. Januar Revanche für das bittere 0:5 aus der Hinrunde gegen Bayern München nehmen. Eine Woche später, am 7. Februar, steht das rheinische Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen an (jeweils 18.30 Uhr).

Spieltage für 2. Bundesliga terminiert

Bereits am Freitagabend zuvor empfängt Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei Eintracht Frankfurt. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein Sieben-Tore-Spektakel.