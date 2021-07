"Der STAHLWERK Doppelpass": Neuer Titelsponsor von Deutschlands Fußballtalk Nr. 1

Stefan Obstmayer, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: “Mit STAHLWERK als einem der führenden Unternehmen auf dem europäischen Markt für Schweiß- und Schneidetechnik gewinnen wir einen neuen starken Titelsponsor für unser Flaggschiff. Das Timing passt perfekt: Neuer Moderator, neues Set und Start in die neue Bundesliga-Rechteperiode mit neuem Partner. Gemeinsam werden wir die ‚Doppelpass‘-Zukunft gestalten, neue Impulse setzen und frische Ideen einbringen. In den vergangenen Jahren haben wir den ‚Dopa‘ bereits konsequent weiterentwickelt und ausgebaut: von einer TV-Sendung zu einem 360°-Angebot – live, on-demand und mit Rundumbegleitung via TV, Digital, Social Media und Audio. In unserer Talkrunde werden die Themen gesetzt, die Medien und Öffentlichkeit in Fußball-Deutschland nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche über bewegen. In diesem emotional so aufgeladenen Umfeld werden wir STAHLWERK im Rahmen unserer umfassenden Kooperation aufmerksamkeitsstark auf allen medialen Kanälen integrieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“